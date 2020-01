Traverse de la rivière Saint-Augustin - Fin du service saisonnier par aéroglisseur

QUÉBEC, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de la confirmation de l'ouverture de de la route Blanche sur le tronçon entre Pakuashipi et Saint-Augustin par le ministère des Transports du Québec aujourd'hui, la Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle la fin du service saisonnier de l'aéroglisseur L'Esprit-de-Pakuashipi dès aujourd'hui, le 9 janvier 2020.

La STQ continuera d'offrir le service de transport terrestre entre l'aéroport et le quai de Pointe-à-la-Truite pour les passagers de la desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord. Les réservations étant obligatoires, la clientèle est invitée à composer le 418 947-2024 pour réserver et à laisser un message s'il n'y a pas de réponse.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Alexandre Lavoie, Responsable des relations publiques, Société des traversiers du Québec, [email protected], 418 646-0359, poste 251, 418 576-3342

Liens connexes

https://www.traversiers.com/