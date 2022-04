Conçus en partenariat avec un groupe d'artistes de renommée mondiale, les « NFTickets » donneront accès à un siège en classe affaires sur un vol en direction de Miami en novembre.

MIAMI, 11 avril 2022 /CNW/ - TravelX , l'entreprise développant le premier protocole de distribution basé sur la chaîne de blocs de l'industrie du voyage, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à Air Europa, la troisième compagnie aérienne espagnole, desservant plus de 60 destinations dans le monde, pour lancer la première série de billets de vol NFT (jeton non fongible) au monde, ou « NFTickets ».

À l'achat, les propriétaires prendront un vol spécial d'Air Europa à destination de Miami Beach le 29 novembre 2022, profiteront de nombreux avantages et participeront à des activités avant le premier spectacle artistique des Amériques qui aura lieu à Miami Beach en décembre. Conçue en partenariat avec des artistes de renom, une série de NFTickets (10) sera lancée tous les 14 jours sur plateforme de vente aux enchères travelxchange.com/. La toute première série sera mise en vente en direct le 11 avril à 16 h HNE.

« L'innovation est dans notre ADN. Nous avons été des pionniers dans l'application des nouvelles technologies au sein de notre industrie et nous continuerons à le faire avec les NFT. Il pourrait s'agir de la prochaine étape importante pour l'industrie du voyage », a déclaré Bernardo Botella, directeur des ventes mondiales chez Air Europa. « Nous sommes fiers d'être la première compagnie aérienne à adopter la technologie de la chaîne de blocs pour la gestion et la distribution de ses stocks. Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir comment cela se traduira pour l'industrie du voyage dans son ensemble et comment cela améliorera l'expérience client. »

Les NFTickets fonctionnent comme des NFT traditionnels et se distinguent par leur rareté. Lorsqu'elles sont négociées, les transactions sont enregistrées en toute sécurité dans la chaîne de blocs. Lorsqu'il est prêt à l'utiliser, le propriétaire peut présenter le NFT et un billet de vol correspondant sera émis. Les NFTickets de TravelX et Air Europa offriront aux acheteurs l'occasion de mettre la main sur un chapitre de l'histoire de l'industrie du voyage et de participer au tout premier vol soutenu par chaîne de blocs.

La série NFTicket intitulée « L'art comme destination » est organisée par Ximena Caminos, qui a commandé la première pièce à l'artiste multidisciplinaire de renom Carlos Betancourt. Ses créations explorent le thème de la mémoire et mettent en scène ses propres expériences, tout en abordant des questions sur la nature, l'environnement, la beauté, l'identité et la communication. Les œuvres de Carlos Betancourt se trouvent entre autres dans les collections permanentes du Metropolitan Museum of Art de New York et du Smithsonian National Portrait Gallery à Washington.

« Les artistes sont intrigués par la découverte et l'exploration », a dit Betancourt. « Il en va de même pour la technologie. Avec cette œuvre, j'expérimente les limites de l'art et de la technologie. L'œuvre d'art animée s'inspire des concepts de l'espace, des royaumes magiques et des expériences de voyage, ainsi que des souvenirs et des sentiments que ces expériences évoquent. »

« C'est très excitant de donner naissance à un nouveau type de NFT, frappé sur une chaîne de blocs Algorand à bilan carbone négatif », a déclaré Facundo Diaz, cofondateur de TravelX. « Nous combinerons le meilleur des NFT traditionnels, mais nous ajouterons une application et une expérience concrètes. Il s'agit d'un meilleur billet d'avion que les voyageurs peuvent facilement gérer et échanger à partir de leur portefeuille de chaîne de blocs, combiné à un nouveau type d'œuvre d'art de collection. Nous croyons que le NFTicket sera la fusion parfaite de l'art, des voyages et de la technologie. »

Pour célébrer, TravelX organise un événement sur invitation seulement à la tour Eiffel lors du Paris NFT Day (12 avril) et de la Paris Blockchain Week (les 13 et 14 avril), où l'offre finale pour le tout premier NFTicket sera dévoilée.

Pour en savoir plus sur TravelX, consultez le site https://www.travelx.io. Pour en savoir plus sur l'événement de la tour Eiffel à Paris, visitez : https://nfticket.travelx.io/

À propos de TravelX

Dirigée par une équipe de vétérans du secteur de la technologie et de l'industrie qui ont déjà fait figure de pionniers du changement, TravelX met au point un protocole de distribution basé sur la chaîne de blocs conçu pour créer une industrie du voyage plus sécuritaire, décentralisée, harmonieuse, transparente et efficace. La technologie de l'entreprise permet aux fournisseurs de services de voyage de gérer plus efficacement leurs stocks, de transformer ceux-ci en NFT, et de lancer des cas d'utilisation qui améliorent la souplesse des voyageurs et la rentabilité des fournisseurs.

À propos d'Air Europa

Air Europa est membre de l'alliance SkyTeam, composée de 19 compagnies aériennes qui travaillent ensemble depuis 19 ans en tant que vaste réseau mondial offrant des services à plus de 630 millions de passagers par an. La flotte d'Air Europa est l'une des plus modernes du continent. En 2018, l'organisation environnementale allemande Atmosfair a classé Air Europa comme la compagnie aérienne de réseau européenne la plus efficiente.

