Travelport acquiert Deem, accroissant son investissement dans le commerce de détail moderne et les voyages d'affaires

LANGLEY, Royaume-Uni, 10 mars 2023 /CNW/ - Travelport , une entreprise de technologie mondiale facilitant les réservations de voyages de centaines de milliers de fournisseurs de voyages dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Deem , une plateforme de gestion de voyages d'entreprise de premier plan. Depuis le lancement de Travelport+, le marché en ligne de nouvelle génération de l'entreprise, Travelport a continué d'investir dans l'innovation; l'acquisition de Deem en est le dernier exemple.

« L'acquisition révolutionnaire de Deem par Travelport permettra de répondre à un besoin croissant, après la pandémie, d'un outil d'entreprise concis et entièrement intégré qui donnera accès à tout le contenu multisources, y compris la nouvelle capacité de distribution (NDC) », a déclaré Greg Webb, chef de la direction de Travelport. « Nous nous sommes concentrés sur l'investissement dans l'innovation technologique, et Travelport+ a simplifié le flux de production des agences, amélioré la façon dont le contenu touristique est organisé et rendu possible la vente au détail moderne des voyages. Grâce à l'acquisition de Deem, Travelport fournira aux prestataires de voyages d'affaires des outils primés et complémentaires aussi révolutionnaires, modernes et faciles à utiliser que Travelport+. »

Détenue auparavant par Enterprise Holdings, un important fournisseur de solutions de mobilité, Deem est depuis longtemps reconnue comme la principale technologie moderne pour l'industrie des voyages d'affaires. Reconnue par Fast Company comme l'une des entreprises les plus novatrices de 2022, Deem a fait œuvre de pionnière avec sa gamme de produits de réservations en ligne et de technologie des voyages pour les voyageurs d'affaires, les gestionnaires de voyages, les entreprises de gestion de voyages et les fournisseurs, rendant l'expérience de voyage d'entreprise plus efficace pour tous. Deem a continué d'accroître sa part du marché des voyages d'affaires, et l'investissement de Travelport vise à accélérer encore davantage cette croissance à l'échelle mondiale.

« Chez Deem, nous sommes heureux de nous joindre à la famille Travelport », s'est réjoui David Grace, président de Deem. « Nous sommes fiers de la croissance et des succès de Deem au cours des dernières années. Notre acquisition par Travelport nous permettra de réaliser une forte croissance internationale et contribuera à accélérer la prestation de solutions de gestion des voyages dans un secteur qui évolue rapidement. Nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance à nos clients, ainsi qu'à souligner le travail acharné et le dévouement des membres de notre équipe Deem. »

Travelport s'est imposée comme chef de file en matière de NDC en lançant la première solution de bout en bout de l'industrie pour le contenu de NDC d'American Airlines. Travelport prévoit de tirer parti de sa position de premier plan en mettant en œuvre une intégration technique rapide pour permettre à Deem d'avoir accès aux offres, aux produits et aux services de la NDC. L'accès à ce contenu devient essentiel pour les agences de voyages, les sociétés et les voyageurs, surtout en Amérique du Nord où les compagnies aériennes commencent à transférer une partie du contenu exclusivement à la NDC. Cette acquisition permettra d'améliorer considérablement la vitesse de mise en marché de Deem, lui permettant d'intégrer facilement le contenu multisources.

« Nous sommes déterminés à assurer une transition en douceur pour les employés, les partenaires et les clients de Deem, et nous avons hâte de les accueillir au sein de Travelport, a poursuivi M. Webb. Avoir un guichet unique pour tout le contenu dans un seul outil d'entreprise est depuis longtemps l'objectif principal de nos clients. Grâce à l'équipe de Deem, Travelport en fera une réalité. »

À propos de Travelport

Travelport est une entreprise de technologie mondiale facilitant les réservations de centaines de milliers de fournisseurs de voyages du monde entier. Elle établit des liens entre les acheteurs et les vendeurs de voyages grâce à son marché de prochaine génération, Travelport+, qui simplifie la façon dont les marques peuvent échanger, améliore la façon dont les voyages sont vendus et permet la vente au détail numérique moderne. Établie à Londres, au Royaume-Uni, et présente dans plus de 180 pays, Travelport se consacre à promouvoir l'innovation qui simplifie l'écosystème complexe des voyages.

