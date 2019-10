Travaux forestiers sur la Côte-Nord - Consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels

BAIE-COMEAU, QC, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Du 16 octobre au 10 novembre 2019, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite la population à s'exprimer sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels de la Côte-Nord.

Les plans opérationnels présentent les nouveaux secteurs potentiels de récolte de bois et les autres travaux d'aménagement forestier, les chemins ainsi que les infrastructures à construire ou à améliorer sur le territoire forestier public de la Côte-Nord. À l'intérieur de ces secteurs, des portions seront ensuite délimitées pour l'exécution de travaux de récolte et de sylviculture au cours de la période 2020-2025.

Ces plans peuvent être consultés à l'adresse http://mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement.jsp ou aux bureaux du Ministère, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, aux lieux suivants :

Unité d'aménagement Coordonnées 09751 Escoumins-Forestville Bureau de Forestville 134, route 138 Est, bur. RC-04

Forestville (Québec) G0T 1E0 Tél. : 418 587-4445 Bureau des Escoumins 8, rue des Pilotes Les Escoumins (Québec) G0T 1K0 Tél. : 418 233-2232 09351 Manicouagan-Outardes 1290, boulevard Laflèche Baie-Comeau (Québec) G5C 3B2 Tél. : 418 295-4567 09471 Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et

Anticosti 456, avenue Arnaud, 1er étage, bureau 1.03 Sept-Îles (Québec) G4R 3B1 Tél. : 418 964-8300

Des représentants du Ministère y seront disponibles sur rendez-vous pour répondre à vos questions.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Catherine Thibeault

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 695-8125, poste 233

Cell. : 418 482-1996

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Related Links

https://mffp.gouv.qc.ca/