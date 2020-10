Travaux forestiers sur la Côte-Nord - Consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels

BAIE-COMEAU, QC, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Du 14 octobre au 8 novembre 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite la population à s'exprimer sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels des unités d'aménagement 09351 et 09751 situées dans la région de la Côte-Nord.

Les plans opérationnels présentent les nouveaux secteurs potentiels de récolte de bois et les autres travaux d'aménagement forestier. Ils comprennent également la localisation des chemins et des autres infrastructures à construire ou à améliorer sur le territoire forestier public de la Côte-Nord. À l'intérieur de ces secteurs, des portions seront ensuite délimitées pour l'exécution de travaux de récolte et de sylviculture au cours de la période 2021-2026.

Ces plans peuvent être consultés à l'adresse sur le site Web.

Puisque les bureaux du Ministère demeurent fermés à la clientèle en raison de la pandémie de la COVID-19, des représentants du Ministère seront disponibles pour répondre à vos questions par téléphone du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, aux numéros suivants :

UNITÉ DE GESTION DE MANICOUAGAN-OUTARDES

(Unité d'aménagement 09351)

Tél. : 418 295-4567, poste 0

UNITÉ DE GESTION DES ESCOUMINS-FORESTVILLE

(Unité d'aménagement 09751)

Tél. : 418 233-2232, poste 231

