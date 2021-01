Travaux forestiers en Outaouais - Consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels

GATINEAU, QC, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Jusqu'au 30 janvier 2021, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite la population à participer à la consultation publique portant sur de nouveaux secteurs d'intervention potentiels dans le cadre des plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) 2018-2023 de l'Outaouais.

Dès avril 2021 et au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt publique. À cet égard, les plans d'aménagement forestier intégré de la présente consultation indiquent les secteurs où l'on pourrait effectuer des interventions forestières non commerciales telles que la préparation de terrain, le reboisement, le dégagement de la régénération, l'éclaircie précommerciale et le nettoiement. Des travaux d'éclaircie commerciale sont également prévus dans certains secteurs.

Le Ministère souhaite connaître les préoccupations des utilisateurs de la forêt en lien avec les activités forestières planifiées. Les citoyens peuvent prendre connaissance des travaux prévus en consultant le site Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et transmettre leurs commentaires, à l'aide du formulaire en ligne, au plus tard le samedi 30 janvier 2021.

Séances d'information virtuelles

En collaboration avec la municipalité régionale de comté de Pontiac, le Ministère tiendra deux séances d'information virtuelles au cours desquelles seront précisées la façon d'émettre des commentaires en ligne ainsi que les suites données aux préoccupations émises en consultation publique. Une période de questions des participants complètera l'activité.

Mercredi 13 janvier, de 13 h à 14 h

Inscription à www.trgirto.ca avant le 12 janvier à midi

Jeudi 21 janvier, de 12 h à 13 h

Inscription à www.trgirto.ca avant le 20 janvier à midi

Une fois inscrites, les personnes intéressées recevront par courriel un lien Internet et des instructions pour accéder à la séance d'information.

Information par téléphone et courriel

Pendant la durée de la consultation, le personnel du Ministère sera disponible pour fournir des explications sur les travaux et répondre aux questions et aux préoccupations des citoyens. Les bureaux du Ministère étant fermés à la clientèle en raison de la pandémie de COVID-19, les personnes qui n'ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus d'informations doivent communiquer par courriel à [email protected] ou laisser un message vocal au 819 246-4827, poste 375. Une représentante du Ministère répondra aux messages vocaux et aux courriels dans un délai de deux jours ouvrables.

La présente consultation a pour but de recueillir les commentaires concernant la planification forestière proposée. Elle ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

