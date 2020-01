Travaux forestiers en Outaouais - Consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels

GATINEAU, QC, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Jusqu'au 7 février 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite la population à participer à la consultation publique. Celle-ci portera sur de nouveaux secteurs d'intervention potentiels, des chemins et autres infrastructures à construire ou à améliorer sur le territoire public forestier de l'Outaouais dans le cadre des plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO).

Les PAFIO peuvent être consultés en ligne sur le site Web du Ministère où les personnes intéressés pourront y soumettre leurs commentaires.

Il est également possible de consulter et commenter les PAFIO dans les bureaux du Ministère en semaine, sur rendez-vous, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 aux coordonnées suivantes :

Unité de gestion de la Basse-Lièvre

16, impasse de la Gare-Talon

Gatineau (Québec) J8T 0B1

Téléphone : 819 246-4827, poste 378

Courriel : [email protected]

Unité de gestion de la Haute-Gatineau-et-du-Cabonga

266, rue Notre-Dame, RC 100

Maniwaki (Québec) J9E 2J8

Téléphone : 819 449-3333, poste 223

Courriel : [email protected]

Unité de gestion de la Coulonge

163, chemin de la Chute

Mansfield-et-Pontefract (Québec) J0X 1R0

Téléphone : 819 683-2626, poste 240

Courriel : [email protected]

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Caroline Bujold

Direction des communications

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 819 246-4827, poste 283

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/