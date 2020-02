Travaux forestiers en Abitibi-Témiscamingue - Consultation publique sur les coupes de bois et les activités forestières

ROUYN-NORANDA, QC, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Du 10 février au 5 mars 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) invite la population à s'exprimer sur les coupes de bois et les activités forestières inscrites dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) de l'Abitibi-Témiscamingue.

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt publique. À cet égard, des plans d'aménagement forestier intégré indiquent les secteurs où l'on pourrait effectuer de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage, etc. D'autre part, des chemins et des infrastructures devront être construits ou améliorés pour accéder à ces chantiers potentiels.

Le Ministère souhaite entendre les utilisateurs de la forêt sur leurs préoccupations en lien avec les travaux potentiels lors de l'une ou l'autre des séances d'information suivantes :

CALENDRIER DES SÉANCES D'INFORMATION LIEU DATE ET HEURE Laverlochère-Angliers : Le Pavillon (11, rue Saint-Isidore Ouest) Lundi 10 février 2020 De 17 h à 18 h 30 La Sarre : salle du conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) d'Abitibi-Ouest (11, 5e Avenue Est) Lundi 10 février 2020 De 17 h à 18 h 30 Senneterre : salle de conférence de l'Unité de gestion de la Mégiscane - MFFP (250, 14e Avenue) Mardi 11 février 2020 De 17 h à 18 h 30 Rouyn-Noranda : salle du conseil de l'hôtel de ville de Rouyn-Noranda (100, rue Taschereau Est) Mardi 11 février 2020 De 17 h à 18 h 30 Amos : salle au bureau de la MRC d'Abitibi

(582, 10e Avenue Ouest) Mercredi 12 février 2020 De 17 h à 18 h 30 Val-d'Or : salle du conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l'Or (42, place Hammond) Jeudi 13 février 2020 De 17 h à 18 h 30

Jusqu'au 5 mars 2020, des commentaires pourront être soumis en ligne sur le site Web du MFFP à http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-amenagement.jsp. Des travaux feront également l'objet de consultations sur les lots intramunicipaux de la Ville de Rouyn-Noranda ainsi que sur les lots de la forêt de proximité de la MRC d'Abitibi-Ouest. La population est invitée à venir rencontrer les représentants de ces territoires lors des séances d'information qui auront lieu à Rouyn-Noranda et à La Sarre.

Pendant toute la durée de la consultation, il est possible de se présenter dans un bureau du Ministère aux heures d'ouverture. Les professionnels du Ministère sur place seront en mesure de répondre aux différentes questions et préoccupations sur les travaux potentiels ciblés.

Unité de gestion de Rouyn-Noranda

70, avenue Québec

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1

Téléphone : 819 763-3388 Unité de gestion de la Mégiscane

250, 14e Avenue Est

Senneterre (Québec) J0Y 2M0

Téléphone : 819 737-2350



Unité de gestion de Val-d'Or

420, boulevard Lamaque

Val-d'Or (Québec) J9P 3L4

Téléphone : 819 354-4611 Unité de gestion du Lac-Abitibi

645, 1re Rue Est

La Sarre (Québec) J9Z 3P3

Téléphone : 819 339-7623



Unité de gestion de l'Harricana-Sud

1122, route 111 Est

Amos (Québec) J9T 1N1

Téléphone : 819 444-5238 Unité de gestion du Témiscamingue

75, rue des Oblats Nord

Ville-Marie (Québec) J9V 1J2

Téléphone : 819 629-6494

Par cette démarche de consultation, le Ministère tient compte des préoccupations de la population sur les travaux prévus dans le respect de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Pour plus de renseignements, composez le 819 763-3388, poste 257.

Pour être informé des prochaines consultations publiques du Ministère dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, veuillez en faire la demande auprès de [email protected], en inscrivant Demande d'inscription sur la liste de diffusion dans l'objet de votre courriel.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Geneviève Décarie

Conseillère en communication

Direction générale du secteur nord-ouest

Tél. : 819 763-3388, poste 257|

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/