Travaux forestiers en Abitibi-Témiscamingue - Consultation publique sur les coupes de bois et les activités forestières

ROUYN-NORANDA, QC, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Du 8 février au 4 mars 2021, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) invite la population à s'exprimer sur les coupes de bois et les activités forestières inscrites dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) de l'Abitibi-Témiscamingue.

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt publique. À cet égard, des plans d'aménagement forestier intégré indiquent les secteurs où l'on pourrait effectuer de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage, etc. D'autre part, des chemins et des infrastructures devront être construits ou améliorés pour accéder à ces chantiers potentiels.

Les professionnels du Ministère souhaitent ainsi entendre les utilisateurs de la forêt sur leurs préoccupations en lien avec les travaux potentiels. Étant donné la situation particulière liée à la pandémie, des vidéoconférences seront organisées pour présenter les plans et permettre aux usagers d'être mieux outillés pour émettre leurs commentaires durant la période de consultation. Tous les détails du fonctionnement de la consultation sont inscrits sur le site Web du MFFP.

CALENDRIER DES SÉANCES D'INFORMATION TERRITOIRE PRÉSENTÉ DATE ET HEURE Rouyn-Noranda et ses environs Mardi 9 février 2021 De 18 h à 19 h Val-d'Or et ses environs Mardi 9 février 2021 De 18 h à 19 h Ville-Marie et ses environs Mercredi 10 février 2021 De 18 h à 19 h Senneterre et ses environs Mercredi 10 février 2021 De 18 h à 19 h Amos et ses environs Mercredi 17 février 2021 De 18 h à 19 h

Par ailleurs, une carte interactive y est disponible afin de permettre aux usagers de bien localiser les secteurs qui les intéressent et d'y formuler des commentaires directement. Pour les personnes n'ayant pas accès à un service Internet ou pour plus de renseignements, il est possible de contacter directement un représentant du MFFP de l'une des unités de gestion de la région.

Des travaux feront également l'objet de consultations sur les lots intramunicipaux de la Ville de Rouyn-Noranda.

Par cette démarche de consultation, le Ministère tient compte des préoccupations de la population sur les travaux prévus, dans le respect de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.

Pour être informé des prochaines consultations publiques du Ministère dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, veuillez en faire la demande auprès de [email protected], en inscrivant Demande d'inscription sur la liste de diffusion dans l'objet de votre courriel.

