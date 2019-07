Travaux forestiers dans le Nord-du-Québec - Consultation publique sur un plan d'aménagement spécial

CHIBOUGAMAU, QC, le 2 juillet 2019 /CNW Telbec/ - Du 2 au 29 juillet 2019, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs organise une consultation publique sur un plan d'aménagement spécial de récupération de brûlis qui touche principalement l'unité de gestion de Chibougamau.

Le Ministère souhaite entendre les utilisateurs de la forêt sur leurs préoccupations en lien avec le plan d'aménagement spécial de récupération de brûlis de l'unité de gestion de Chibougamau en cours d'élaboration. Ce plan présente les secteurs d'interventions potentiels (SIP) des travaux de récolte d'arbres à l'intérieur de la superficie touchée par le feu, ainsi que la localisation des chemins et autres infrastructures à construire ou à améliorer.

Le personnel du Ministère recueillera vos commentaires et répondra à vos questions lors de la rencontre de consultation qui se tiendra à la date et au lieu suivant :

UNITÉ D'AMÉNAGEMENT DATE ET LIEU DE LA RENCONTRE 2666 et 8762 Chibougamau Le mercredi 3 juillet, dès 19 h Salle du Conseil de l'Hôtel de ville 650, 3e rue, Chibougamau

Jusqu'au 29 juillet à 23 h 59, les personnes intéressées pourront accéder à la superficie touchée par le feu, consulter les plans et émettre leurs commentaires en ligne : http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-amenagement.jsp.

Il est également possible de se présenter aux bureaux du Ministère aux heures d'ouverture habituelles. Nous serons en mesure de répondre à vos questions et à vos préoccupations.

Unité de gestion de Chibougamau

624, 3e Rue

Chibougamau (Québec) G8P 1P1

Téléphone : 418 748-2647

Télécopieur : 418 748-3359 Unité de gestion de Quévillon

1121, boulevard Industriel, C.P. 159

Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0

Téléphone : 819 755-4838

Télécopieur : 819 755-3541

Source :

Geneviève Décarie

Conseillère en communication

Direction générale de l'Abitibi-

Témiscamingue

Tél. : 819 763-3388, poste 257

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs