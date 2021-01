Travaux forestiers dans le Nord-du-Québec - Consultation publique sur les coupes de bois et les activités forestières

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Du 25 janvier au 19 février 2021, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite la population à s'exprimer sur les coupes de bois et les activités forestières inscrites dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) du Nord-du-Québec 2018-2023.

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt publique. À cet égard, des plans d'aménagement forestier intégré indiquent les secteurs où l'on pourrait effectuer de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage, etc. D'autre part, des chemins et des infrastructures devront être construits ou améliorés pour accéder à ces éventuels chantiers.

Le Ministère souhaite entendre les utilisateurs de la forêt sur leurs préoccupations. Les personnes intéressées pourront accéder au PAFIO et soumettre leurs commentaires en ligne sur le site Web du Ministère jusqu'au 19 février 2021 à 23 h 59.

Il est aussi possible de prendre un rendez-vous téléphonique avec un représentant du Ministère du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Ces derniers seront en mesure de répondre aux questions et aux préoccupations.

Unité de gestion de Chibougamau Chibougamau Tél. : 418 748-2647 Unité de gestion de Mont-Plamondon La Sarre Tél. : 819 339-7521 Unité de gestion de Lebel-sur-Quévillon Lebel-sur-Quévillon Tél. : 819 755-4838 Unité de gestion de l'Harricana-Nord Amos Tél. : 819 444-5238

