Travaux forestiers dans le Nord-du-Québec - Consultation publique sur les coupes de bois et les activités forestières

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 27 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Du 27 janvier au 21 février 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite la population à s'exprimer sur les coupes de bois et les activités forestières inscrites dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) du Nord-du-Québec 2018-2023.

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt publique. À cet égard, des plans d'aménagement forestier intégré indiquent les secteurs où l'on pourrait effectuer de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage, etc. D'autre part, des chemins et des infrastructures devront être construits ou améliorés pour accéder à ces éventuels chantiers.

Le Ministère souhaite entendre les utilisateurs de la forêt sur leurs préoccupations en lien avec les activités forestières planifiées lors de l'une ou l'autre des séances d'information suivantes :

CALENDRIER DES RENCONTRES DE CONSULTATION UNITÉS D'AMÉNAGEMENT DATE et HEURE LIEU 8551 et 8562 27 janvier 2020 dès 19 h Beaucanton : salle de conférence, 2e étage de l'édifice municipal (2709, boulevard du Curé-McDuff) 8652, 8663, 8664, 8665 et 8666 28 janvier 2020 dès 19 h Matagami : salon Xstrata de l'Hôtel-Motel Matagami (99, boulevard Matagami) 8751, 8762, 8763 et 8764 30 janvier 2020 dès 19 h Lebel-sur-Quévillon : salle no 6 de l'hôtel de ville

(500, place Quévillon) 2661, 2662, 2663, 2664, 2665 et 2666 29 janvier 2020 dès 19 h Chibougamau : salle du Conseil de l'hôtel de ville (650, 3e Rue)

Les personnes intéressées pourront accéder au PAFIO et soumettre leurs commentaires en ligne sur le site Web du Ministère au http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-amenagement.jsp jusqu'au 21 février 2020 à 23 h 59.



Il est également possible de se présenter aux bureaux du Ministère aux heures d'ouverture habituelles. Des représentants seront en mesure de répondre aux questions et préoccupations.



Unité de gestion de Chibougamau

624, 3e Rue

Chibougamau (Québec) G8P 1P1

Téléphone : 418 748-2647

Télécopieur : 418 748-3359 Unité de gestion de Quévillon

1121, boulevard Industriel, C.P. 159

Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0

Téléphone : 819 755-4838

Télécopieur : 819 755-3541



Unité de gestion de Mont-Plamondon

645, 1re Rue Est

La Sarre (Québec) J9Z 3P3

Téléphone : 819 339-7521

Télécopieur : 819 339-7696 Unité de gestion de l'Harricana-Nord

1122, route 111 Est

Amos (Québec) J9T 1N1

Téléphone : 819 444-5238

Télécopieur : 819 444-5837

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Geneviève Décarie

Conseillère en communication

Direction générale de l'Abitibi-

Témiscamingue

Tél. : 819 763-3388, poste 257



SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/