Travaux forestiers dans le Nord-du-Québec - CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES COUPES DE BOIS ET LES ACTIVITÉS FORESTIÈRES

CHIBOUGAMAU, QC, le 22 août 2022 /CNW Telbec/ - Du 22 août au 16 septembre 2022, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) invite la population à s'exprimer sur les travaux sylvicoles commerciaux et non commerciaux qui auront lieu dans les unités d'aménagement 026-62, 026-63, 026-64 et 026-66.

Pendant cette période, la population est invitée à émettre ses commentaires sur les nouveaux secteurs d'intervention potentiels, plus particulièrement sur le point suivant :

Les secteurs d'intervention potentiels (SIP) des travaux sylvicoles commerciaux et non commerciaux (récolte de bois, préparation de terrain, reboisement, entretien de plantation et éclaircie précommerciale).

Les personnes intéressées peuvent consulter les documents, y compris les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO), et émettre leurs commentaires en ligne jusqu'au 16 septembre 2022 à 23 h 59, à l'adresse Québec.ca/consultations-foret-nord-du-québec.

Enfin, il est possible de prendre rendez-vous avec un représentant ou une représentante du Ministère du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ou par courriel à l'adresse [email protected]. Le personnel sera en mesure de répondre aux questions et aux préoccupations des citoyens et citoyennes.

POUR INFORMATION

Si vous n'avez pas accès à un service Internet ou si vous souhaitez obtenir plus d'information, vous pouvez laisser un message vocal à l'unité de gestion du Ministère indiquée ci-dessous. Un représentant du Ministère communiquera avec vous dans les jours suivants.

Unité de gestion de Chibougamau

624, 3e Rue

Chibougamau (Québec) G8P 1P1

Téléphone : 418 748-2647

Télécopieur : 418 748-3359

[email protected]

