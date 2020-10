Travaux forestiers dans la Capitale-Nationale - Consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels et sur un plan d'aménagement spécial

QUÉBEC, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Du 26 octobre au 19 novembre 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite la population à s'exprimer sur les secteurs d'intervention potentiels modifiés ou ajoutés dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) des unités d'aménagement 031-71, 031-53 et 033-51 ainsi que sur un plan d'aménagement spécial de récupération de bois affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) pour l'unité d'aménagement 033-51, tous sur le territoire public de la Capitale-Nationale.

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt publique. À cet égard, des plans d'aménagement forestier intégré indiquent, d'une part, les secteurs où l'on pourrait effectuer de la récolte de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage, etc. D'autre part, ils indiquent également les chemins et autres infrastructures où des activités d'aménagement sont envisagées.

Le Ministère souhaite connaître les préoccupations des utilisateurs de la forêt en lien avec les activités forestières planifiées. Les citoyens peuvent prendre connaissance des travaux prévus en consultant le site Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et transmettre leurs commentaires, à l'aide du formulaire en ligne, au plus tard le jeudi 19 novembre 2020 à 23 h 59.

De plus, le Ministère tiendra des séances d'information virtuelles au cours desquelles ses représentants présenteront, pour la ou les unités d'aménagement concernées, les plans visés par la consultation publique et échangeront avec les participants en plus de répondre à leurs questions. Deux séances d'information virtuelles auront lieu, chacune pour un territoire différent.

CALENDRIER DES SÉANCES D'INFORMATION UNITÉ D'AMÉNAGEMENT DATE ET HEURE 031-71 (Portneuf) 4 novembre 2020, de 13 h à 16 h 031-53 (Laurentides) et 033-51 (Charlevoix) 5 novembre 2020, de 13 h à 16 h

Pour assister à la séance d'information virtuelle, une demande par courriel doit être formulée avant le 3 novembre 2020 à [email protected]. Un lien Internet et des instructions seront envoyés par courriel aux personnes qui auront fait une demande pour qu'elles puissent accéder à cette séance.

Pendant la durée de la consultation, le personnel du Ministère sera disponible pour fournir des explications sur les travaux et répondre aux questions et aux préoccupations des citoyens. Les personnes qui n'ont pas accès à un service Internet ou qui souhaitent obtenir plus d'informations peuvent laisser un message à l'un des bureaux locaux du Ministère indiqués ci-dessous. Puisque les bureaux demeurent fermés à la clientèle en raison de la pandémie de la COVID-19, des représentants du Ministère répondront aux messages vocaux dans un délai de deux jours ouvrables.

Unité d'aménagement 031-71

Bureau de Portneuf

Tél. : 418 875-4266

Unités d'aménagement 031-53 et 033-51

Bureau de Charlevoix

Tél. : 418 665-3721









La présente consultation a pour but de recueillir les commentaires concernant la planification forestière proposée. Elle ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

