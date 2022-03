Travaux de réparation de ponts de l'autoroute 73 - Entraves de longue durée sur l'autoroute 73, en direction nord, à Lévis

LÉVIS, QC, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de réparation de deux ponts d'étagement de l'autoroute 73 auront lieu du 4 avril jusqu'à la mi-novembre 2022. Les travaux consistent notamment à remplacer tous les appareils d'appui et les joints de tablier, à réparer la dalle et les extrémités des poutres et à procéder à la réfection de la chaussée.

Les deux ponts concernés sont les suivants :

celui de l'autoroute 73, en direction nord, situé au-dessus de l'autoroute 20;

celui de la bretelle de l'autoroute 73, en direction nord, menant vers l'autoroute 20, en direction ouest.

Les travaux entraîneront des fusions de voies ainsi que des entraves de longue durée dans les accotements de ces deux ponts d'étagement. Des fermetures complètes ponctuelles de l'autoroute 73, en direction nord, auront lieu de soir et de nuit. Des entraves de courte durée sont également à prévoir de soir et de nuit sur l'autoroute 20, dans les deux directions.

Il est à noter que ces travaux seront effectués par phases et que, par conséquent, les entraves seront modifiées au cours des prochains mois. Elles peuvent également l'être en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Avant de prendre la route, les usagers sont donc invités à consulter Québec 511 afin de connaître les entraves en cours.

Pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d'ailleurs les usagers pour leur collaboration.

