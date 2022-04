Travaux de renforcement du pont des Piles, à Shawinigan - Le déroulement des travaux permet de devancer la réouverture à l'automne

SHAWINIGAN, QC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, sont heureux d'annoncer que les travaux de renforcement du pont des Piles, à Shawinigan, progressent bien, ce qui permet ainsi de devancer l'échéancier de quelques semaines.

Plus précisément, la construction des pylônes est commencée depuis la mi-avril. De plus, puisque les démarches relatives à l'acquisition des haubans sont également bien entamées, la livraison pourrait être effectuée au début de l'été.

Ainsi, l'état d'avancement actuel du chantier permet au Ministère de planifier la réouverture de la structure à l'automne plutôt qu'à la toute fin de l'année 2022.

« Dès le début des travaux, nous avons établi que notre priorité dans ce dossier était de rouvrir le pont le plus rapidement possible. On a déployé tous les efforts pour y arriver. Nos équipes poursuivent le travail afin d'offrir aussi rapidement que possible une structure sécuritaire aux usagers de la route. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est intéressant d'annoncer de belles nouvelles et celle-ci en fait partie. Car effectivement, la réouverture du pont des Piles plus tôt que prévu initialement, c'est très positif. En espérant que tout continue de bien aller. Merci de votre patience. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants

Le pont des Piles a été fermé de manière préventive au début du mois de février dernier.

Deux chemins de détour sont mis en place en fonction de l'itinéraire des usagers :

pour la circulation locale : l'autoroute 55, les routes 153 et 157, la 125 e Rue, le rang Saint-Mathieu , et les routes 359 et 153;

pour les camions et la circulation en transit : les routes 153 et 359, puis l'autoroute 40.

Les travaux de renforcement en cours ont pour objectif de reprendre une partie des charges imposées au tablier par l'ajout de pylônes et de haubans.

Parallèlement, le Ministère travaille activement à la préparation du projet de reconstruction.

La nouvelle structure sera un pont en arc en acier à tablier supérieur et sera située en aval de la structure existante.



Des travaux de déboisement seront effectués en 2022 afin de préparer le terrain pour la reconstruction.



Tous les efforts sont déployés afin d'amorcer les travaux de reconstruction au printemps 2023.

