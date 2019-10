Travaux de l'ouverture de l'assemblée générale annuelle

QUÉBEC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Alliance des pêcheurs professionnels du Québec (APPQ) a ouvert sa 39e assemblée générale en ayant des réflexions entre ses membres sur des sujets tout aussi importants et d'actualité tels que : la problématique de la baleine noire qui touche les pêches à casiers dans le golfe (homard, crabe), la réconciliation autochtone promise par le gouvernement fédéral ainsi que les impacts probables sur les pêches commerciales, la traçabilité des produits de la pêche, l'émergence à court terme d'une nouvelle activité de pêche (sébaste) et le développement de la pêche au homard sur la côte nord du Québec, etc.

Rappelons que l'Alliance des pêcheurs professionnels du Québec débute cette année, sa 40e année d'existence, ce qui fait d'elle, la plus vieille organisation provinciale à défendre les intérêts des pêcheurs côtiers répartis sur les trois grandes régions du Québec maritime, rappelle Monsieur O'neil Cloutier, actuel président de l'organisme.

L'Alliance a été fondée pour défendre les intérêts des pêcheurs professionnels côtiers du Québec et assurer son émergence comme secteur d'activité important du bioalimentaire. Son rôle est de promouvoir le développement durable des activités de pêche tout en garantissant une large et efficace représentativité provinciale afin d'assurer la place des pêcheurs québécois sur l'échiquier canadien des pêches. Ses réalisations sont nombreuses. Parmi celles-ci, soulignons entre autres; l'accès au mécanisme de négociation du prix payé à quai (plan conjoint) pour trois espèces au Québec et l'accès à l'exemption de gains en capital fédéral-provincial pour le secteur de la capture. De plus, l'organisation a contribué largement à la mise en place du bureau d'accréditation des pêcheurs et aides-pêcheurs du Québec et a initié une démarche d'identification / traçabilité du homard au Québec qui est pour l'instant appliquée en Gaspésie.

Monsieur Cloutier réalise qu'encore aujourd'hui, le rôle de l'Alliance concernant les enjeux provinciaux est requis pour le bien-être de l'industrie tout entière et que la participation de ses structures régionales à l'atteinte des objectifs qu'elle poursuit est d'autant plus importante alors que ses dirigeants se retrouvent sur les différents comités provinciaux ou fédéraux de l'industrie qui supportent le développement du secteur.

Finalement, en marge de son assemblée générale, des représentants des ministères provinciaux et fédéraux des Pêches ont été rencontrés pour discuter de sujets et d'enjeux reliés au secteur de la capture.

SOURCE Alliance des pêcheurs professionnels du Québec

Renseignements: O'neil Cloutier, président, Alliance des pêcheurs professionnels du Québec, (418)-689-5055