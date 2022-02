Travaux de l'Institut de pertinence des actes médicaux - Québec réinvestit près de 440 M$ grâce à l'entente conclue avec les médecins spécialistes

QUÉBEC, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Conformément à l'entente de 2019 conclue avec les médecins spécialistes, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui un réinvestissement total de 439 571 385 $. Ce montant servira à soutenir 13 projets majeurs qui permettront notamment de pallier les retards en chirurgie causés par la pandémie, tout en respectant le personnel du réseau de la santé et des services sociaux, au front depuis près de deux ans.

Ces investissements proviennent des travaux réalisés par l'Institut de pertinence des actes médicaux (IPAM). Rappelons que ce dernier a été créé en mars 2020. Il a pour mission de restreindre ou d'éliminer des actes médicaux inappropriés, rendus à des fréquences excessives ou non conformes aux bonnes pratiques médicales, conformément au protocole d'accord intervenu entre le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Les 13 projets financés sont les suivants :

Reprise des activités post-COVID, soit les chirurgies et les activités délestées, avec une somme de 400 000 000 $;

Stratégie du partenariat citoyen - Transformation numérique et télésanté, avec une somme de 997 706 $;

Télésanté 3 - Centre de soutien des services numériques en santé, avec une somme de 4 655 421 $;

Clinique d'évaluation de l'appareil locomoteur, avec une somme de 200 000 $ pour le budget initial;

Registre québécois d'examens endoscopiques digestifs, avec une somme de 227 363 $ pour le budget initial;

Soutien à la pratique en rhumatologie, avec une somme de 260 820 $ pour le budget initial;

Gériatrie communautaire - gériatre répondant, avec une somme de 389 769 $ pour le budget initial;

Dialyse assistée en soutien à domicile, avec une somme de 523 781 $ pour le budget initial;

Téléréadaptation pulmonaire, avec une somme de 1 088 207 $;

Équipe spécialisée d'intervention rapide et de relais en santé mentale dans la communauté, avec une somme de 5 734 823 $;

Unité d'intervention brève (UIB) en psychiatrie - annexée à l'urgence médicale, avec une somme de 10 330 512 $;

Hospitalisation à domicile en santé mentale (Traitement intensif bref à domicile - TIBD), avec une somme de 14 830 229 $;

Santé mentale : volet technologie de l'information, avec une somme de 332 754 $.

Citations :

« Les travaux de l'IPAM ont permis de dégager des sommes importantes qui sont essentielles à l'optimisation des services de médecine spécialisée offerts aux Québécois. Les projets annoncés aujourd'hui témoignent des choix judicieux qui ont été faits afin de moderniser l'offre de service et de mieux répondre aux besoins actuels de nos citoyens. Ce réinvestissement massif contribuera également à pallier les retards causés par la pandémie, en améliorant rapidement l'accès aux services de chirurgie, et ce, dans le respect de notre personnel, au front depuis près de deux ans. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Notre gouvernement avait pris l'engagement d'aller récupérer des sommes importantes provenant de la rémunération des actes médicaux et c'est ce que nous avons fait. Les sommes importantes récupérées dans le cadre des travaux de l'IPAM sont donc réinvesties directement dans notre système de santé pour permettre de meilleurs soins et un meilleur accès, et j'en suis très heureuse. »

Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de l'Administration gouvernementale

« Notre système de santé fait face à de nombreux défis en cette période de pandémie de COVID-19, et l'IPAM est heureux de soutenir des projets qui amélioreront l'accessibilité des services spécialisés pour la population. »

Jacques Cotton, président de l'Institut de pertinence des actes médicaux

« Notre objectif est d'améliorer l'accessibilité de la médecine spécialisée et de la trajectoire de soins des patients du Québec. Pour moderniser le réseau de la santé, il faut trouver des façons de faire plus avec les moyens actuels. Soigner autrement, soigner mieux, assurer l'excellence des soins : voilà ce qui guide nos travaux. C'est ainsi qu'au cœur des projets actuels, nous travaillons aux réinvestissements en télésanté. Cette pratique est dorénavant incontournable. »

Le docteur Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Faits saillants :

Soulignons que dans le cadre des travaux de l'IPAM, une attention particulière a été accordée aux projets en télésanté, approche qui a connu un essor majeur durant la pandémie.

L'approche de la télésanté permet notamment de favoriser la participation des patients comme partenaires de soins, d'organiser les services en réseaux et de favoriser la collaboration entre les professionnels. Elle facilite également la prestation des services de santé et des services sociaux sur tout le territoire du Québec, contribuant par le fait même à une diminution des déplacements pour les patients.

Le gouvernement estime à 125 000 le nombre de chirurgies additionnelles qui devront être réalisées pour rattraper les retards causés par la pandémie. Le montant octroyé par l'IPAM permettra de réaliser ce volume additionnel d'ici 2023-2024.

Lien connexe :

Le détail des projets de l'IPAM est disponible à l'adresse suivante : ipam.ca/Réinvestissements.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756