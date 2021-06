Travaux de l'Institut de pertinence des actes médicaux - Plusieurs projets permettront de réinvestir en médecine spécialisée

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Dans le contexte du mandat de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce les récents projets adoptés qui permettront de réinvestir dans des services de médecine spécialisée.

Soulignons d'emblée que les travaux de l'IPAM visent à récupérer 450 millions $ en mesures de pertinence sur le total de 1,6 milliard $ dans l'enveloppe budgétaire réservée à la rémunération des médecins spécialistes. Les huit projets proposés par les équipes du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et certains établissements du réseau sont :

Télésanté : rehaussement des ressources humaines dans les 34 établissements du réseau de la santé;

Télésanté : intégration de trajectoires cliniques pour la plateforme de soins virtuels;

Programme de prise en charge spécialisée de l'incontinence urinaire et gestion des complications liées à la pose d'une bandelette;

Élaboration du programme menant à la mise en œuvre de la requête électronique en chirurgie;

Informatisation des dossiers en obstétrique;

Planification et déploiement d'un dossier médical électronique (DMÉ) intégré dans tous les cabinets de médecins spécialistes;

Mise en place d'un prescripteur électronique pour les tests de laboratoire, les examens diagnostiques ainsi que les demandes de consultations médicales;

Maintien du Centre d'optimisation de l'occupation des lits de soins intensifs (COOLSI) après la pandémie.

Ces huit projets représentent un réinvestissement total de près de 58 millions $ et s'amorceront au cours de l'année 2021-2022. Le MSSS est responsable de la planification et de la réalisation de l'ensemble de ces projets.

Citations :

« En santé, l'une de nos priorités est de s'assurer que les services et les soins offerts à la population sont pertinents, efficaces et efficients, qu'ils sont dispensés au moment opportun et qu'ils représentent une valeur ajoutée pour le diagnostic ou le traitement. La contribution de l'IPAM permettra de réinvestir dans des projets majeurs en médecine spécialisée, au bénéfice de l'ensemble des Québécois et des Québécoises qui ont besoin de ce type de soins. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Nous sommes heureux de présenter ces huit premiers projets qui permettront d'améliorer l'accessibilité des services spécialisés pour la population. Plusieurs autres initiatives s'ajouteront dans les prochains mois. »

Jacques Cotton, président de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM)

« La pertinence des actes médicaux est nécessaire parce qu'elle devra permettre non seulement de réduire les listes d'attente, mais aussi de pratiquer une meilleure médecine. Nous sommes résolument engagés à donner aux Québécoises et aux Québécois un plus grand accès à la médecine spécialisée, et ces investissements y contribuent. Le rattrapage des activités médicales et chirurgicales est une priorité : il passe par une utilisation plus ciblée de nos ressources. »

Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ)

Faits saillants :

Rappelons que l'IPAM, créé en mars 2020, a pour mission de recadrer, tel qu'énoncé dans le protocole d'accord intervenu entre le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), certains actes médicaux à faible valeur ajoutée. L'IPAM soutiendra des réinvestissements pour moderniser la pratique médicale des médecins spécialistes et accroître l'accès à la médecine spécialisée pour les citoyens du Québec.

Une attention particulière est accordée aux projets en télésanté, qui a connu un essor certain durant la pandémie. La télésanté est une avenue des plus prometteuses afin d'accroître l'accessibilité aux services de santé, d'offrir des soins continus et de qualité en temps opportun et d'optimiser l'utilisation des ressources et des expertises des professionnels. Ses avantages sont multiples. Elle permet notamment :





de favoriser la participation des patients comme partenaires de soins;



d'organiser les services en réseaux et favoriser la collaboration entre les professionnels;



d'offrir des services de santé et des services sociaux sur tout le territoire du Québec et ainsi diminuer les déplacements pour les patients.

Lien connexe :

La description de ces projets est disponible sur le site Web de l'IPAM : ipam.ca, section Réinvestissements.

