Travaux dans l'échangeur de l'autoroute 640 et de la montée des Pionniers à Terrebonne - Fermeture complète d'une sortie de l'autoroute 640

LAVAL, QC , le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux seront réalisés dans le secteur Lachenaie, à Terrebonne, à la hauteur de l'échangeur de l'autoroute 640 et de la montée des Pionniers. Du 18 au 23 décembre 2022, des entraves seront en place sur l'autoroute 640 et le chemin des Quarante-Arpents.

Entraves et gestion de la circulation

Entraves déjà en cours et maintenues jusqu'au 21 décembre à 22 h 30:

Fermeture du chemin des Quarante-Arpents entre la montée des Pionniers et la montée Dumais à Terrebonne. La circulation locale sera maintenue seulement entre la montée Dumais et le lac des Sœurs.

Entraves déjà en cours et maintenues jusqu'au 23 décembre à 22 h 30:

Fermeture du chemin des Quarante-Arpents entre la rue de la Presqu'île à Charlemagne et la montée des Pionniers à Terrebonne. La circulation locale sera maintenue seulement entre la rue de la Presqu'île et la voie ferrée.

Du 18 décembre à 22 h 30 au 23 décembre à 22 h 30:

Fermeture complète de la sortie no50 Terrebonne /Montée des Pionniers de l'autoroute 640 en direction est et détour via l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) en direction ouest et la sortie no94 R-344/ Terrebonne /chemin Saint-Charles pour prendre la montée des Pionniers;

Du 21 décembre à 22 h 30 au 23 décembre à 22 h 30:

Fermeture complète de la sortie n o 50 Terrebonne /Montée des Pionniers de l'autoroute 640 en direction ouest et détour via la sortie n o 45 Montée Dumais de l'autoroute 640 en direction ouest, le chemin des Quarante-Arpents, la montée Dumais et l'autoroute 640 en direction est pour reprendre la montée des Pionniers;

50 de l'autoroute 640 en direction ouest et détour via la sortie n 45 de l'autoroute 640 en direction ouest, le chemin des Quarante-Arpents, la montée Dumais et l'autoroute 640 en direction est pour reprendre la montée des Pionniers; Fermeture de la bretelle d'entrée pour l'autoroute 640 en direction ouest à partir du chemin des Quarante-Arpents, non loin de la montée des Pionniers;

Pour les usagers circulant en direction est sur le chemin des Quarante-Arpents, détour via la montée des Pionniers, le boulevard Marcel-Therrien, l'autoroute 640 en direction est, l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) en direction ouest et la sortie n o 96 A-640 Ouest/ Laval / Saint-Eustache pour prendre l'autoroute 640 en direction ouest;

96 pour prendre l'autoroute 640 en direction ouest;

Pour les usagers circulant en direction ouest, prendre l'entrée de l'autoroute 640 en direction ouest juste avant la montée Dumais, au tout début du chemin des Quarante-Arpents;

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, l'entrave pourrait être reportée ou annulée.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724