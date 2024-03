Travaux dans l'échangeur de l'autoroute 640 avec la montée des Pionniers et au ruisseau de Feu à Terrebonne

LAVAL, QC, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réfection du drainage de l'échangeur de l'autoroute 640 avec la montée des Pionniers et de réaménagement du ruisseau de Feu, à Terrebonne, s'amorceront le 18 mars 2024. Ceux-ci s'échelonneront sur une période de deux années.

Pour les prochaines semaines, seules des fermetures mineures sont prévues. Des chemins de déviation seront construits en prévision de travaux planifiés cet été dans l'échangeur, ce qui entraînera du déboisement autour de l'échangeur.

Gestion de la circulation

Du 18 mars au 15 avril

Fermeture de l'accotement de droite dans la bretelle menant du boulevard Marcel-Therrien vers l'autoroute 640 en direction est.

Comme les travaux se poursuivront sur deux années, l'ensemble des détails sur les entraves à venir et sur les détours, lorsque requis, sera communiqué au fur et à mesure de la progression du chantier. Plusieurs fermetures complètes de longue durée des bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute 640 dans les deux directions dans le secteur de la montée des Pionniers, ainsi que des fermetures complètes des autoroutes 640 et 40 (Félix-Leclerc) seront notamment à prévoir. Des chemins de déviation maintiendront le lien entre les autoroutes et le réseau municipal. Le chemin des Quarante-Arpents et le boulevard Marcel-Therrien seront également complètement fermés durant une partie des travaux, mais des chemins de détour seront mis en place. Quant au service de train de banlieue assuré par exo, il sera maintenu pour toute la durée du chantier.

Des autorisations ont été obtenues du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et de Pêches et Océans Canada (MPO) pour exécuter ces travaux. Le Ministère appliquera toutes les normes et bonnes pratiques environnementales en vigueur dans le cadre de ce projet.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

