Travaux d'élargissement et de réfection de l'autoroute Henri-IV - Mise en service devancée d'un an de nouvelles bretelles de l'échangeur Henri-IV/Félix-Leclerc

« La mise en service de ces nouvelles bretelles se fait un an plus tôt que ce que prévoyait l'échéancier initial du projet. Je me réjouis que les automobilistes, les motocyclistes et les camionneurs puissent profiter dès maintenant de ces modifications qui permettront de gagner en sécurité et en fluidité. »

M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

La chaussée de la nouvelle bretelle menant de l'autoroute Henri-IV en direction nord vers l'autoroute Félix-Leclerc direction est a été construite en béton.

La nouvelle bretelle menant de l'autoroute Henri-IV en direction sud vers l'autoroute Félix-Leclerc en direction est a nécessité la construction de deux nouveaux ponts d'étagement.

Chaque jour :

plus de 35 000 véhicules circulent dans la bretelle menant de l'autoroute Henri-IV en direction nord vers l'autoroute Félix-Leclerc en direction est;



plus de 15 000 véhicules circulent dans la bretelle menant de l'autoroute Henri-IV en direction sud vers l'autoroute Félix-Leclerc en direction est.

Plusieurs fermetures seront nécessaires, dans la nuit du 1 er au 2 novembre 2019, afin d'ouvrir à la circulation les nouvelles bretelles :

au 2 novembre 2019, afin d'ouvrir à la circulation les nouvelles bretelles : l'autoroute Henri-IV en direction nord sera fermée, entre les autoroutes Charest et Félix-Leclerc, de 22 h à 5 h 30 le lendemain;



l'autoroute Henri-IV direction sud sera fermée, entre le boulevard Chauveau et l'autoroute Félix-Leclerc, de 22 h à 5 h 30 le lendemain;



Plusieurs bretelles d'accès à l'autoroute seront également fermées;



Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles.

