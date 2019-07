Travaux d'élargissement et de réfection de l'autoroute Henri-IV - Entraves majeures durant la fin de semaine du 20 juillet

QUÉBEC, le 17 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports rappelle aux usagers de la route que le démantèlement d'un pont d'étagement, situé dans la bretelle menant de l'autoroute Henri-IV sud (573) vers l'autoroute Félix-Leclerc est (40), entraînera des fermetures importantes la fin de semaine du 20 juillet. Des modifications à la configuration des voies sont également à venir à la hauteur de l'échangeur Henri-IV/Félix-Leclerc.

Fin de semaine du 20 juillet 2019 - ENTRAVES MAJEURES

Fermeture complète de l'autoroute Henri-IV en direction nord à la hauteur de l'échangeur Henri-IV/Félix-Leclerc du samedi 20 juillet 17 h 30 jusqu'au dimanche 21 juillet 16 h.

Le détour se fera par l'autoroute Félix-Leclerc direction est et les bretelles du boulevard Masson/de l'Ormière.

Fermeture complète de l'accès à l'autoroute Henri-IV sud en provenance de l'autoroute Félix-Leclerc ouest, du samedi 20 juillet 18 h 30 jusqu'au dimanche 21 juillet 15 h.

Le détour se fera par l'autoroute Henri-IV nord et les bretelles de l'avenue Chauveau.

De la congestion est attendue dans le détour puisqu'une seule voie de circulation est disponible sur l'autoroute Henri-IV sud à la hauteur de l'échangeur.

À compter du 21 juillet, une nouvelle configuration des voies sera mise en place pour les usagers qui empruntent l'accès à l'autoroute Félix-Leclerc direction est en provenance de l'autoroute Henri-IV nord. Ils circuleront sur une bretelle temporaire jusqu'en novembre 2019.

Nouvelle configuration des voies, secteur de l'échangeur Henri-IV/Félix-Leclerc

Une modification à la configuration des voies est nécessaire à la hauteur de l'échangeur Henri-IV/Félix-Leclerc. Depuis la fin mars, les opérations de réfection ont été réalisées principalement dans la portion nord de l'échangeur et sur l'autoroute Henri-IV nord. En juillet, elles se déplacent dans le secteur sud de l'échangeur et sur l'autoroute Henri-IV sud.

À compter du 18 juillet, les usagers en provenance de Val-Bélair seront déviés sur une bretelle temporaire à la hauteur de l'échangeur Henri-IV/Félix-Leclerc, tant pour aller en direction sud qu'en direction est.

Les usagers devront garder leur droite afin de poursuivre en direction sud (vers le pont Pierre-Laporte), tandis que la voie de gauche permettra de se diriger vers l'autoroute Félix-Leclerc direction est (Québec/centre-ville).

Les usagers sont invités à redoubler de vigilance. Notons que cette nouvelle configuration sera en place jusqu'en 2021.

L'autoroute Robert-Bourassa (740) constitue un itinéraire alternatif pour les usagers.

Une grande attention est portée aux répercussions des changements sur la circulation et le Ministère procède aux ajustements requis lorsque nécessaire et possible.

Les dates des interventions sont sujettes à changement en raison des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles. Pour plus d'information sur ce chantier, consultez la page Web du projet sur le site du Ministère.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le projet d'élargissement et de réfection de l'autoroute Henri-IV (73/573) est inscrit dans la liste des investissements routiers et maritimes 2019-2021 de la région de la Capitale-Nationale.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724; Source : Direction générale de la Capitale-Nationale

