Travaux d'asphaltage sur le chemin de Sainte-Anne-des-Lacs

SAINTE-ANNE-DES-LACS, QC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'assurer la pérennité des infrastructures routières, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost, Mme Marguerite Blais, sont heureux d'annoncer la réalisation de travaux d'asphaltage visant l'élimination d'ornières sur le chemin de Sainte-Anne-des-Lacs, entre la route 117 et le chemin Fournel. Ces interventions permettront de résoudre les problèmes de gélivité de la route (chaussée qui se dégrade sous l'effet du gel), de fissuration et d'orniérage sur une longueur de 3,4 kilomètres, et d'améliorer ainsi la sécurité des usagers de même que le confort de roulement.

« L'annonce d'aujourd'hui démontre l'objectif de votre gouvernement d'offrir un réseau routier de qualité. Les travaux réalisés sur le chemin de Sainte-Anne-des-Lacs compléteront une série d'investissements qui ont eu lieu dans le secteur. Il s'agit d'interventions qui assurent des infrastructures sécuritaires tout en permettant la fluidité des déplacements pour tous les usagers de la route. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je me réjouis du début de ces travaux qui permettront d'améliorer le confort de roulement du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs. La réalisation de ce projet, très attendu par les résidentes et résidents du secteur, contribuera au maintien de la sécurité des déplacements dans notre belle région des Laurentides. Il s'agit d'une priorité pour notre gouvernement. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost

Le chantier se poursuivra jusqu'au 15 octobre. Au cours de cette période, la circulation se fera en alternance de 7 h à 19 h durant la semaine.

Les travaux de réfection du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs ont été planifiés en coordination avec la construction du nouveau pont d'étagement situé sur le chemin de Sainte-Anne-des-Lacs , au-dessus de l'autoroute 15.

ont été planifiés en coordination avec la construction du nouveau pont d'étagement situé sur le chemin de , au-dessus de l'autoroute 15. Le Ministère a procédé à l'inauguration de cette nouvelle structure le 12 août dernier. Des investissements estimés à 13 M$ ont été requis dans le cadre de ce projet amorcé en 2020.

Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux. Pour connaître tous les détails concernant les entraves, consultez Québec 511.

