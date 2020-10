Travaux à la traverse de L'Isle-aux-Coudres - Modifications au service à prévues entre le 21 octobre et le 15 novembre

L'utilisation de la rampe 2 étant impossible lors des points de marée les plus élevés, certains départs devront être annulés. Pour la même raison, certains départs ont été maintenus, mais seront exclusivement piétons. Ces modifications à l'horaire sont présentées dans le tableau plus bas. De plus, seuls les véhicules de 45 pieds et moins pourront accéder au navire pendant cette période.

La STQ invite sa clientèle à s'inscrire au service d'alertes par courriel ou messagerie texte de la STQ ou à consulter le traversiers.com afin d'être informée de toutes modifications à l'horaire habituel.

