Le chef de file des solutions numériques dans le secteur des services financiers poursuit sa conquête des marchés américains et canadiens

NEW YORK, 25 mai 2023 /CNW/ - Trask, l'un des principaux intégrateurs européens de solutions numériques, est heureux d'annoncer son projet d'expansion sur le marché nord-américain. L'entreprise, dont le siège social est situé à Prague, en République tchèque, est implantée au Royaume-Uni et en Europe. C'est l'une des sociétés spécialisée dans les services-conseils en technologies qui connaît la croissance la plus rapide de la région.

Aujourd'hui, Trask propose principalement ses services dans les secteurs des services financiers, des produits industriels, de l'industrie automobile, des télécommunications, de l'énergie et des industries manufacturières. Pour soutenir ses projets d'expansion en Amérique du Nord, Trask compte plusieurs centres européens de prestation de services technologiques et construira d'autres centres aux États-Unis et au Canada.

L'entreprise se concentrera d'abord sur le secteur des services financiers en Amérique du Nord, plus précisément sur le secteur bancaire, les marchés financiers, la gestion du patrimoine et des actifs, les marchés privés et les secteurs de l'assurance et des technologies financières. L'expertise de Trask couvre le virage numérique, l'optimisation des processus, l'infrastructure infonuagique, les données, la cybersécurité, ainsi que la réglementation et la conformité.

Trask offre des solutions numériques axées sur les enjeux commerciaux qui créent de la valeur pour les clients dans l'ensemble de l'écosystème numérique. Elle se démarque par sa priorité d'exécution, tirant parti de ses capacités de pointe en matière d'architecture de solutions et d'ingénierie technologique. Trask permettra à ses clients nord-américains d'accéder à ses solutions dans des domaines comme les paiements, le système bancaire ouvert, l'intégration des clients, la conformité réglementaire, l'automatisation intelligente et d'autres secteurs adjacents.

Pavel Riegger, chef de la direction de Trask, a déclaré qu'il était très optimiste à l'idée d'étendre les services à la clientèle de son entreprise et d'offrir une approche et une expérience uniques en matière de prestation de solutions en Amérique du Nord. Il estime que cet effort est essentiel pour que Trask poursuive sa croissance de premier plan sur le marché et crée de la valeur pour ses clients, leurs consommateurs, et ses associés.

Le conseil d'administration de Trask a demandé à un vétéran de l'industrie, John Weisel, de New York, de mener un projet d'expansion sur le marché nord-américain des services professionnels. Selon Pavel Riegger, « John possède une connaissance et une expérience inégalées du marché mondial grâce à des décennies de leadership dans le secteur des services commerciaux et technologiques de plusieurs des plus grands fournisseurs de services mondiaux. Chez Trask, nous nous attendons à une adoption rapide de notre approche unique en matière d'ingénierie et de prestation de solutions numériques. »

Trask a également renforcé son leadership au Canada et dans de nombreux secteurs industriels et domaines de solutions. « L'état du marché des services professionnels a changé pour toujours, la proximité avec les clients et l'orientation de la solution étant les clés de la création de valeur pour les clients », a commenté John Weisel. « Il faut aller au-delà de la présentation PowerPoint et produire des résultats opérationnels numériques. Je suis convaincu que l'approche différenciée de Trask continuera de la distinguer de ses concurrents. »

Trask Holdings a.s. est la société de portefeuille des diverses entreprises de solutions numériques de Trask. Trask aide ses clients à concevoir, planifier et mettre en œuvre des solutions numériques de premier plan. Trask, dont le siège social est situé à Prague, en République tchèque, a été fondée en 1994. Aujourd'hui, environ 2 000 professionnels travaillent dans ses centres de prestation de solutions en République tchèque, en Serbie et en Slovaquie. Les services sont offerts à partir des principales métropoles de l'Union européenne, du Royaume-Uni et de l'Amérique du Nord. Trask a servi plus de 200 clients depuis sa création et est la société la plus expérimentée dans les secteurs des services financiers, des produits automobiles et industriels, des télécommunications, de l'énergie et des industries manufacturières. Trask Holding a.s. est une société privée.

Pavel Riegger

Chef de la direction

[email protected]

Cellulaire : +(420) 603 577 914

John Weisel

Chef, Amérique du Nord

[email protected]

Cellulaire : +(1) 480 255 4954

Lenka Mansour

Directrice, Marketing et relations avec les médias

[email protected]

Cellulaire : +(420) 724 662 449

www.thetrask.com

