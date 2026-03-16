La transaction renforce la position de TRANSTEX en tant que fournisseur nord-américain de premier plan

de solutions intégrées d'efficacité pour flottes de transport



MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - TRANSTEX, chef de file des technologies propres dans les solutions de réduction des émissions pour le secteur des transports, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'actifs de FleetAero de Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE: KNX), l'un des transporteurs de marchandises les plus importants et les plus diversifiés d'Amérique du Nord. La transaction a été structurée comme un achat d'actifs et soutient la stratégie de TRANSTEX visant à bâtir l'un des portefeuilles les plus complets de technologies d'efficacité des flottes de transport en Amérique du Nord.

L'acquisition élargit la plateforme technologique aérodynamique de TRANSTEX et renforce sa position en tant que fournisseur intégré de solutions d'efficacité de flottes de transport. Alors que les flottes de transport font face à des pressions croissantes pour réduire les coûts d'exploitation et respecter les normes d'émissions plus strictes, les technologies aérodynamiques offrent l'un des moyens les plus immédiats et les plus rentables d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions dans le secteur du camionnage lourd.

L'accord établit également un partenariat à long terme entre TRANSTEX et Knight-Swift axé sur l'amélioration du rendement de flottes de transport, l'accélération de la validation de la technologie et la promotion de l'innovation continue conformément aux objectifs d'efficacité énergétique et de réduction des émissions.

Avec plus de 20 ans d'innovation dans l'aérodynamique des remorques, les groupes auxiliaires de puissance électriques et les composites thermoplastiques avancés, TRANSTEX continue de mettre à l'échelle des technologies conçues pour réduire la consommation de carburant, les émissions et le rendement de flottes de transport. L'intégration des actifs de FleetAero renforce les capacités aérodynamiques de l'entreprise et élargit sa capacité à fournir des solutions validées par l'exploitation de flottes réelles.

« Cette acquisition renforce notre position en tant que partenaire de premier plan en matière d'efficacité des flottes de transport, a déclaré Mathieu Desjardins, président de TRANSTEX. Le partenariat avec Knight-Swift, une organisation reconnue pour son excellence opérationnelle et son envergure, nous permet d'accélérer l'innovation, de valider les technologies dans des environnements réels et d'offrir une valeur économique et environnementale mesurable aux flottes. Nous sommes impatients de soutenir les gains d'efficacité continus dans l'ensemble de leur flotte tout en assurant une transition harmonieuse pour les intervenants pendant le processus d'intégration des actifs. »

Dave Williams, vice-président principal, Équipement et relations gouvernementales chez Knight-Swift, a ajouté : « L'efficacité de flottes de transport est une priorité de base pour Knight-Swift. TRANSTEX a constamment démontré sa capacité à offrir des solutions efficaces dans des conditions exigeantes et réelles. Nous croyons que ce partenariat à long terme appuiera l'innovation continue et générera des avantages opérationnels et environnementaux mesurables pour l'ensemble de notre flotte. »

Pour de plus amples renseignements sur TRANSTEX, veuillez consulter le site https://transtex-llc.com.

À propos de TRANSTEX

TRANSTEX est un chef de file des technologies propres dans le secteur des transports, qui conçoit des solutions de réduction des émissions conçues pour améliorer l'efficacité de flottes de transport et réduire les coûts. TRANSTEX innove dans les domaines de l'aérodynamique des remorques, des groupes auxiliaires de puissance électriques et des matériaux composites fabriqués en Amérique du Nord depuis plus de 20 ans. Grâce à des investissements en recherche et développement et dans des technologies brevetées, TRANSTEX offre une fiabilité et un rendement exceptionnels en optimisant les résultats économiques et environnementaux.

À propos de Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. est l'une des sociétés de transport de marchandises les plus importantes et les plus diversifiées d'Amérique du Nord, offrant des services de transport de lots complets, de logistique et de transport de lots brisés par l'entremise de son vaste réseau aux États-Unis et au Mexique.

SOURCE TRANSTEX Inc.

Personne-ressource pour les médias : Kristy Pealow, Vice-présidente, Marketing, [email protected]