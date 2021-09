Contrairement à l'acier inoxydable 304, le 316L, qui est la forme la plus courante d'acier inoxydable, présente une résistance accrue à la corrosion causée par le chlorure et d'autres acides, car sa composition en carbone est plus faible. Pour être qualifié d'acier inoxydable de qualité 316L, la quantité de carbone d'un acier inoxydable ne doit pas dépasser 0,03 %. Cela réduit le risque de précipitation du carbone, ce qui en fait une meilleure option lorsqu'il est important de tenir compte de la résistance à la corrosion.

Les produits améliorés de Transpring ont réussi les tests pour métaux lourds de phase III (CAT3) de 6 mois de BelCosta Labs en Californie, une première au sein de l'industrie. À la suite de cette mise à niveau, les résultats montrent que les échantillons dépassent grandement les normes réglementaires connexes. Encore une fois, Transpring satisfait à la norme la plus élevée de l'industrie, et les répercussions de cette mise à niveau sur l'industrie continueront de prendre de l'ampleur.

À propos de Transpring

En tant que chef de file de la technologie et principal fournisseur de services destinés aux FEO et aux fournisseurs de concepts d'origine au sein de l'industrie mondiale du vapotage de cannabis, Transpring a l'habitude de mettre à contribution un rendement, une qualité et une efficacité exceptionnels au sein des chaînes d'approvisionnement de ses clients en les aidant à naviguer à travers un marché du cannabis complexe, mais prometteur grâce à une culture d'inclusion et de collaboration qui fleurit dans une industrie hautement concurrentielle, et qui connait une croissance rapide.

Depuis sa création en 2004, Transpring se concentre sans relâche sur la qualité et la fiabilité de ses produits et de ses solutions. À l'heure actuelle, plus de dix millions de consommateurs provenant de plus de 20 pays et territoires à travers le monde utilisent les produits de Transpring chaque jour.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.transpring.com/.

Transpring Group

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec : Haike Yuh, premier vice-président, Marketing

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1612876/image_1.jpg

SOURCE Transpring

Liens connexes

www.transpring.com