Transport scolaire - Entente de principe acceptée à l'unanimité dans le transport scolaire à Charlevoix-Est

LA MALBAIE, QC, le 14 mai 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale le 13 mai au matin, le Syndicat du transport scolaire de Charlevoix-Est (CSN) a adopté à l'unanimité, par voie de scrutin secret, l'entente de principe intervenue le 11 mai. La grève qui était prévue le 15 mai prochain est donc annulée.

« À partir du 1er juillet 2023, c'est 800 $ que les conductrices et les conducteurs vont obtenir par paie au dernier échelon. C'est une différence majeure et de gros gains qui vont faire la différence dans la vie de nos membres. Cela représente une augmentation de 24 % à ce moment. Par la suite, le salaire sera indexé au même niveau que l'indexation reçue des centres de service scolaire. Les membres sont très fiers du résultat obtenu aujourd'hui! », déclare le président du syndicat, Jean-Albert Gaudreault.

« On a un grave problème de pénurie de main-d'œuvre dans le secteur et des ententes comme aujourd'hui sont les premières étapes pour venir contrer le problème. Ça fait des années que la fédération le scande sur tous les toits. Il faut réinvestir dans le salaire des conductrices et des conducteurs pour enfin reconnaitre leur travail à sa juste valeur et s'assurer d'être attractif. Les gains majeurs faits dans les dernières semaines donnent le ton aux autres transporteurs de la province », ajoute Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics - CSN.

« Encore un autre message clair dans la région pour le transport scolaire. Les travailleuses et les travailleurs ont assez payé. C'est à leur tour de récolter les fruits de leur dur labeur. Elles et ils n'hésiteront pas à se faire entendre pour se faire reconnaitre. Aujourd'hui, on a un groupe qui peut crier victoire haut et fort et qui peut être fier de s'être tenu debout. », conclut Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

À propos

Le Syndicat du transport scolaire de Charlevoix-Est (CSN) regroupe une quinzaine de membres. Il est affilié à la FEESP-CSN, qui regroupe 60 000 membres répartis dans 425 syndicats dans les services publics et parapublics ainsi qu'au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN) qui compte 45 000 membres dans 240 syndicats de toutes provenances. Pour sa part, la CSN compte plus de 330 000 membres syndiqués provenant tant du secteur privé que public.

