Transport régional aérien - Le gouvernement vise la création d'un réseau efficient pour les régions du Québec

QUÉBEC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Au terme de la troisième rencontre du Groupe d'intervention sur la relance des services aériens régionaux, mis en place par le ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel, celui-ci a exprimé la volonté gouvernementale de mettre en place un réseau solide pour assurer la desserte dans les régions. Cette stratégie vise à rediriger les vols aériens régionaux vers des plateformes de correspondances, reliées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Québec.

Du même souffle, il a affirmé sa volonté de mettre en place, rapidement, des mesures qui soutiendront cette stratégie et de s'assurer que les programmes actuellement en place puissent contribuer à pérenniser le nouveau réseau.

Au cours des prochains mois, le groupe d'intervention sera appelé à définir les critères pour la mise en place du réseau et à analyser les meilleurs scénarios d'exploitation qui seront adaptés à la fois dans le temps et dans le contexte.

« Je suis heureux de constater l'engouement des élus, des acteurs socio-économiques et des transporteurs pour faciliter la connexion aérienne des régions du Québec. On s'entend tous sur le fait qu'il n'y a pas d'enjeu à court terme pour les dessertes aériennes régionales puisque des transporteurs privés sont présentement actifs dans toutes les régions. Nous allons donc prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Cela dit, le gouvernement du Québec est déjà en action, et la création d'un véritable réseau constitue un pas important pour le maintien des services actuels et le retour des dessertes abandonnées par Air Canada. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le groupe d'intervention sur la relance des services aériens régionaux est transpartisan et est composé, en plus du ministre des Transports, du député de Mont-Royal - Outremont , M. Pierre Arcand, de la députée de Mercier , Mme Ruba Ghazal, et du député des Îles-de-la-Madeleine, M. Joël Arsenault. De plus, une ou un membre des ministères ou organismes suivants y siège :

l'Union des municipalités du Québec (UMQ);



le Réseau québécois des aéroports (RQA);



l'Association québécoise du transport aérien (AQTA);



Aéroports de Montréal;



l'aéroport international Jean-Lesage de Québec;



Avjet (fournisseur de services aux compagnies aériennes);



la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ);



l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (AITQ);



le Conseil du patronat du Québec (CPQ);



le ministère des Transports (MTQ);



le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI);



le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH);



le ministère du Tourisme (MTO);



le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN).

Un expert de HEC Montréal, M. Jacques Roy, soutiendra les travaux du comité.

Pour remédier aux répercussions de la pandémie sur les activités des transporteurs régionaux, le gouvernement du Québec a mis en place le Programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels en période d'urgence sanitaire.

