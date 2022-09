Transport médical héliporté : Masko, l'ours protecteur au service de la communauté d'Opitciwan

OPITCIWAN, QC, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La communauté d'Opitciwan et Airmedic sont fiers d'inaugurer l'hélisite d'Opitciwan Masko qui permettra une desserte plus efficace dans le transport médical héliporté des membres de la communauté. Plusieurs transports médicaux héliportés ont été effectués dans la communauté en 2022. Le nombre d'intervention est en croissance depuis les dernières années dans les communautés et l'hélisite permet des opérations sécuritaires et efficaces tant de jour que de nuit.

Le travail d'Airmedic s'inscrit dans une volonté à travailler conjointement dans une approche de réconciliation, de respect mutuel et d'harmonie avec la communauté d'Opitciwan. Le site, nommé Masko en l'honneur de l'ours, a été octroyé suivant une cérémonie traditionnelle l'an dernier à pareil date. L'inauguration se voudra un rappel de l'importance accordée à la bienveillance, la force et la protection que représente l'ours pour la communauté.

Jean-Claude Mequish, Chef d'Opitciwan souligne « l'importance de considérer les valeurs de la communauté dans une perspective de respect du passé, du présent et du futur. C'est pour cette raison qu'il est important que l'hélisite soit représentatif de la culture et que l'emblème de l'ours prend toute sa signification. »

Des barrières culturelles et linguistiques importantes existent entre les intervenants préhospitaliers et les usagers désirant recevoir des services mieux adaptés à leurs réalités. Le développement et la consolidation de partenariats et de collaborations avec les communautés des Premières Nations sont essentiels pour assurer des services préhospitaliers d'urgence rapidement disponibles et accessibles.

« Nous avons bâti de solides liens avec les communautés autochtones depuis les 10 dernières années et nos relations se sont solidifiées avec la mise sur pied de notre comité de sécurisation culturelle. Nous souhaitons, par l'inauguration de l'hélisite d'Opitciwan, améliorer notre service auprès de la communauté et continuer à travailler conjointement avec le conseil de bande pour offrir un service respectueux des valeurs culturelles de la communauté atikamekw. » Affirme Sophie Larochelle, Cheffe de direction d'Airmedic

« Un protocole de sécurisation culturelle est actuellement en élaboration entre la communauté, les gens de la santé et Airmedic pour améliorer le traitement des membres de la communauté dans l'ensemble du système hospitalier du Québec » souligne Régina Chachai directrice du centre de santé d'Opitciwan.

La récente annonce électorale de la CAQ concernant la mise en chantier d'un projet national de transport médical héliporté vient renforcer la volonté de développer un meilleur système de transport médical par hélicoptère. Dans cet esprit, plusieurs communications entre les partenaires, des membres du gouvernement et des autorités du CIUSSS du Saguenay-Lac Saint Jean ont d'ailleurs été faite pour que soit prioriser la construction d'un héliport à l'hôpital de Roberval pour desservir la communauté d'Opitciwan et les résidents de la région Jeannoise.

À propos d'Opitciwan

En 1918, les inondations provoquées par la construction du barrage La Loutre obligèrent les Atikamekws de Kikendache à quitter les lieux et à se déplacer, pour s'établir sur le site actuel de la communauté. C'est en 1944, que le site sis sur la rive nord du réservoir Gouin, devient officiellement la communauté d'Opitciwan. Reliée par un réseau de routes forestières, Opitciwan se situe à 280 km à l'ouest de Roberval et compte plus de 2400 habitants. (Source : https://www.atikamekwsipi.com/fr)

À propos d'Airmedic

Airmedic est la seule entreprise au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères exclusivement dédiés au secours médical d'urgence et aux transferts entre hôpitaux. Elle exploite une centrale de coordination à la fine pointe de la technologie 24/7/365. Elle est la première entreprise en évacuation médicale aéroportée à obtenir la certification de Transports Canada autorisant le vol de nuit à l'aide de lunettes de vision nocturne et obtenir l'agrément QMENTUM.

