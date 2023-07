Transport - Grève des chauffeurs d'autobus du RTC

QUÉBEC, le 1er juill. 2023 /CNW/ - Les membres du Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc. déclencheront une grève du 1er juillet au 16 juillet inclusivement, avec une reprise des activités le lundi 17 juillet 2023. Malgré l'envoi de leur avis de grève, il y a plus de 25 jours, il n'a pas été possible pour les parties d'en arriver à une entente.

« Nous avons mis les efforts nécessaires pour en arriver à une entente mais malheureusement l'horloge a sonné. Ça fait plus d'un an que nous sommes sans contrat de travail et que le Syndicat rappelle à l'employeur que la date butoir est le 30 juin pour en arriver à un règlement satisfaisant. Il est temps que les négociations se terminent et que les chauffeurs reprennent la route. » Hélène Fortin, présidente du Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc.

La présidente du Conseil central de Québec--Chaudière-Appalaches renchérit : « Dans les prochaines heures, nous allons entendre toute sorte de choses, mais ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que l'avis de grève a été envoyé il y a plus de 25 jours. Cela fait 1 an que le dossier aurait pu être réglé par le RTC et ça n'a pas été fait. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un manque de volonté de la part de l'employeur. »

« L'objectif du syndicat est clair, avoir des conditions de travail à la hauteur de ce qu'elles et ils méritent. Nous sommes dans une situation de pénurie de mains-d'œuvre et d'inflation importante, leurs demandes sont légitimes et se doivent d'être adressées. », martèle Simon Mathieu Malenfant, vice-président et trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics.

Malgré le déclenchement de la grève, le syndicat espère encore en arriver à une entente le plus rapidement possible avec l'employeur et mettra tous les efforts nécessaires pour y arriver.

À propos

Le Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc. regroupe 935 chauffeurs. Il est affilié à la FEESP-CSN, qui regroupe 60 000 membres répartis dans 425 syndicats dans les services publics et parapublics ainsi qu'au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN) qui compte 45 000 membres dans 240 syndicats de toutes provenances. Pour sa part, la CSN compte plus de 330 000 membres syndiqués provenant tant du secteur privé que public.

SOURCE Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc. (CSN)

Renseignements: Jérôme Godbout, conseiller à l'information, 581 398-0093, [email protected]