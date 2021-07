Transport ferroviaire - Une somme de plus de 1,2 M$ pour le chemin de fer de Charlevoix

QUÉBEC, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, annoncent qu'une somme de 1 242 375 $ sera octroyée à Chemin de fer Charlevoix inc. pour son projet de réhabilitation et d'entretien des infrastructures ferroviaires.

Plus particulièrement, cette aide financière servira à la réhabilitation de deux tunnels ainsi qu'à l'inspection de ponts et de structures ferroviaires, des rails et des parois rocheuses. L'investissement permettra aussi de protéger les berges le long du Saint-Laurent et d'exercer un contrôle de la végétation.

Citations

« Je suis heureux que le gouvernement du Québec pose des gestes concrets pour préserver l'intégrité du réseau ferroviaire et du système de transport au Québec et pour le rendre plus performant. Nous sommes une fois de plus à l'écoute des besoins des différents acteurs de cette industrie. Nous voulons aussi encourager le développement économique et la création d'emplois en région. Depuis la mise en œuvre du programme, une somme de plus de 5,3 M$ a été allouée pour soutenir les chemins de fer et les entreprises connexes. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Charlevoix est renommée pour ses panoramas exceptionnels et la qualité de son accueil. Emprunter le chemin de fer qui longe le Saint-Laurent pour s'y rendre, c'est offrir, à nos yeux, des tableaux uniques de beauté. Je suis convaincue que le développement de l'offre touristique régionale et le retour attendu des visiteurs d'ici et d'ailleurs vont permettre de stimuler la demande pour ce service au cours des années qui viennent. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est une belle nouvelle pour la population de Charlevoix, car les chemins de fer ont toujours été un moteur de développement socio-économique de nos régions. Cette aide financière contribuera donc à favoriser la relance en augmentant les retombées économiques régionales liées, entre autres, à l'exploitation du Train de Charlevoix. En ce début de saison estivale, j'en profite pour inviter toutes les Québécoises et tous les Québécois à venir découvrir les paysages majestueux entre mer et montagnes! »

Émilie Foster, députée de Charlevoix−Côte-de-Beaupré

« Cette aide financière arrive à point! Ces sommes seront investies de façon rigoureuse sur l'ensemble de la subdivision ferroviaire, qui est unique entre fleuve et montagnes, sur 144 kilomètres avec, entre autres, ses 34 ponts et ses 2 tunnels! »

Nancy Belley, directrice générale de Chemin de fer Charlevoix inc,

Faits saillants

Ce montant est accordé dans le cadre du volet 1 du Programme visant le soutien aux infrastructures de transports ferroviaires et à l'intégration modale (PSITFIM).

Le PSITFIM est en vigueur jusqu'au 31 mars 2023.

Chemin de fer Charlevoix inc. transporte environ 65 000 passagers par année et exploite un réseau de 148 kilomètres de voies ferrées situé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent entre les villes de Québec, de La Malbaie et de Clermont .

Liens connexes

Programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Bianca Chartré, Attachée politique, Bureau de circonscription de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724