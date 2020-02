Transport ferroviaire - L'entreprise québécoise CSiT signe un important contrat en Catalogne

MONTRÉAL, le 28 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, se réjouit du contrat que vient de signer l'entreprise québécoise CSiT (Systèmes de communications intégrés et intégration d'information pour le secteur du transport) avec l'opérateur de transport ferroviaire FGC. L'entente concerne l'implantation d'un système d'information interactif destiné aux passagers du réseau de train de Barcelone notamment. Les voyageurs auront bientôt accès aux informations essentielles concernant leurs déplacements dans 28 stations du réseau.

La promotion de l'innovation québécoise sur les marchés internationaux figure parmi les priorités de la Vision internationale du Québec « Le Québec : fier et en affaires partout dans le monde!, » dévoilée en novembre dernier par la ministre Girault.

Citation :

« Je félicite la direction de CSiT et tous ses employés pour l'obtention de cet important contrat. Je tiens aussi à souligner le rôle important de la représentation du Québec à Barcelone dans ce dossier. Le travail de notre chef de Bureau, Isabelle Dessureault, et de toute son équipe - au siège comme dans le réseau -, a été déterminant pour la réalisation de ce contrat. L'innovation est la clé pour accéder à de nouveaux marchés, créer de la richesse et favoriser la compétitivité des entreprises québécoises. C'est par l'innovation que seront créés plusieurs des emplois d'avenir bien rémunérés et à haute valeur ajoutée. Je souhaite que, dans les années à venir, de nombreuses entreprises de chez nous suivent les traces de CSiT et percent les marchés internationaux faisant ainsi rayonner le génie québécois à l'étranger.»

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

Depuis sa création, il y a près de dix ans, CSiT se consacre au développement de systèmes de communication et d'information intégrés qui sont destinés au secteur du transport en commun. L'entreprise offre des solutions technologiques innovantes et pratiques pour le développement de villes intelligentes.

L'entente conclue avec Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) est d'une valeur de 3 millions d'Euros, soit près de 4,5 millions de dollars.

Le Québec est reconnu comme un pôle mondial en innovation. Il est à l'avant-garde dans plusieurs domaines de pointe, dont l'intelligence artificielle, le jeu vidéo, l'aérospatiale et les technologies de l'information et des communications, qui emploient à Montréal 91 000 spécialistes travaillant dans près de 5 000 organisations.

En 2018, 1,1 milliard de dollars ont été investis au Québec dans 172 transactions, dont 597 millions de dollars dans le secteur des technologies de l'information et des communications, répartis dans 86 transactions.

