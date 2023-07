Transport - Entente de principe entre le Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc. et le RTC

QUÉBEC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Une entente de principe est intervenue aujourd'hui entre le Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc. et le Réseau de transport de la capitale (RTC). Le tout sera présenté en assemblée générale le mercredi cinq juillet afin permettre aux membres de se prononcer sur son contenu.

Cette entente ne suspend pas la grève actuelle. Le service ne sera donc pas offert sur les trajets desservis par le Réseau de transport de la capitale. La grève sera suspendue si les membres entérinent l'entente de principe. De plus amples informations seront fournies au moment de soumettre l'entente aux syndiqué-es. Par respect pour leur processus de décision, aucune réaction ne sera faite entre temps.

À propos

Le Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc. regroupe 935 chauffeurs. Il est affilié à la FEESP-CSN, qui regroupe 60 000 membres répartis dans 425 syndicats dans les services publics et parapublics ainsi qu'au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN) qui compte 45 000 membres dans 240 syndicats de toutes provenances. Pour sa part, la CSN compte plus de 330 000 membres syndiqués provenant tant du secteur privé que public.

