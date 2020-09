Transport collectif - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent pour améliorer les installations du Réseau de transport de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, annoncent une aide financière de 828 950 $ au Réseau de transport de Longueuil (RTL).

Ce montant permettra au RTL de remplacer 98 abribus sur l'ensemble de son réseau. Ce projet a pour but d'offrir aux usagers du RTL des installations plus modernes et plus durables qui amélioreront globalement l'expérience client.

La contribution du gouvernement du Canada est versée par l'entremise du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE). Celle du gouvernement du Québec provient des revenus du droit d'immatriculation additionnel sur les véhicules munis d'un moteur de forte cylindrée ainsi que du Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT).

« Le remplacement de ces abribus offrira des services fiables et modernes aux usagers, améliorera l'expérience de transport en commun à Longueuil et contribuera également à la création d'emplois à court terme dans la région. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le transport collectif permet d'améliorer la fluidité de la circulation sur nos routes en plus de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour inciter les citoyens à prendre le transport en commun, il faut cependant aussi améliorer ce qui vient avant de monter à bord, à l'arrêt d'autobus. Je suis donc très heureux de notre appui financier à ce projet du RTL. Notre gouvernement répondra toujours présent pour soutenir les initiatives des sociétés de transport qui permettent d'améliorer les services de transport en commun et les installations pour les usagers. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Pour décongestionner la région métropolitaine, il est nécessaire d'investir dans nos transports collectifs pour améliorer leur attractivité. Des projets comme celui qui est annoncé aujourd'hui contribuent très certainement à l'atteinte de cet objectif en permettant aux usagers du RTL de profiter d'abribus plus modernes et plus durables qui répondront mieux à leurs besoins actuels. Plus que jamais, votre gouvernement investit dans le transport collectif afin de réduire l'utilisation de l'auto solo. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ces abribus répondent à un besoin de notre clientèle. Le RTL est fier d'offrir des aires d'attentes sécuritaires, accessibles et modernes qui permettent de rendre le transport en commun plus attractif. La convivialité des installations est un élément clé du développement durable. L'apport des gouvernements provincial et fédéral dans cette annonce confirme la nécessité d'améliorer les infrastructures en mobilité collective sur la Rive-Sud. »

Jonathan Tabarah, président du conseil d'administration, Réseau de transport de Longueuil (RTL)

Le coût du projet d'acquisition, d'installation et de remplacement des 98 abribus du RTL est évalué à 975 236 $.

Au cours des années 2014 à 2 019, les sociétés de transport ainsi que les autorités organisatrices de transport du Québec ont bénéficié de 983,1 millions de dollars pour l'entretien et l'amélioration des infrastructures et des équipements. De ce montant, 485,5 millions provient du Fonds fédéral de la taxe sur l'essence et 497,6 millions de la contribution du gouvernement du Québec.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est une source de financement indexée et à long terme qui profite à plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets par année.

