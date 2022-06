Transport collectif - Le gouvernement du Québec investit plus de 142 M$ pour l'agrandissement et l'électrification du garage de la Société de transport de Laval

LAVAL, QC, le 22 juin 2022. /CNW Telbec/ - Le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce qu'une somme de plus de 142 M$ sera octroyée à la Société de transport de Laval (STL) pour le nouveau projet d'agrandissement de son garage, le plus grand projet de ce type jamais réalisé par la STL.

Grâce à l'appui gouvernemental, la STL pourra augmenter de 50 % la superficie du garage et ajouter une nouvelle entrée électrique de 20 MW, soit l'équivalent de quatre fois le Centre Bell en puissance énergétique. Le nouveau bâtiment misera sur l'efficacité énergétique notamment par l'entremise de la récupération de la chaleur, d'un éclairage écoénergétique et des toits verts.

La STL lancera aujourd'hui le processus d'appel d'offres public pour trouver, entre autres, l'entrepreneur qui exécutera les travaux dans le cadre de cet important chantier. Le début de la construction est prévu dès l'automne 2022.

Ce projet s'inscrit dans l'important virage vers l'électrification des transports mené par le gouvernement du Québec afin de mettre à profit les richesses du Québec en matière électrique pour atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES).

Citations

« Ce projet cadre avec l'objectif de notre gouvernement de faire de l'électrification des transports une priorité. Grâce à des infrastructures comme celles-ci, la Société de transport de Laval contribue à faire du Québec un chef de file en matière d'électrification en Amérique du Nord. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je me réjouis doublement de cette belle nouvelle qui est au diapason du Plan pour une économie verte 2030 et qui bonifie l'offre de mobilité durable pour la population de la région de Laval. Le financement que nous annonçons aujourd'hui constitue un exemple éloquent de la volonté de notre gouvernement d'assurer une transition énergétique vers un Québec plus sobre en carbone, au bénéfice des générations futures. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Notre gouvernement investit pour électrifier nos transports, au Québec comme partout au pays. Le projet d'agrandissement du garage de la Société de transport de Laval permettra à la Ville de faire un pas de plus vers l'électrification de sa flotte d'autobus, au bénéfice de tous les Lavallois et Lavalloises. »

Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et députée de Vimy, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je salue les efforts de la Société de transport de Laval, qui planifie et réorganise son réseau en fonction de plusieurs variables pour proposer une offre de mobilité écoresponsable. Le gouvernement est fier d'agir pour soutenir l'électrification du transport collectif dans la région de Laval. Ce sont les citoyennes et les citoyens qui profiteront d'une meilleure mobilité. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

« L'arrivée de ce garage n'est pas anecdotique. Cette nouvelle installation nous permettra de véritablement prendre l'élan de l'électrification de notre flotte d'autobus à Laval. Je constate une fois de plus que le gouvernement du Québec partage notre vision pour le développement d'une ville moderne et digne du 21e siècle. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« Notre grand projet d'électrification transformera notre entreprise à tous les égards. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur nos partenaires pour nous accompagner dans cette transformation majeure qui profitera à tous nos clients et à nos équipes. »

Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la Société de transport de Laval

Faits saillants

L'agrandissement du garage de la STL permettra notamment d'ajouter 145 cases de stationnement pour accueillir les autobus électriques.

Le coût total de ce projet, qui comprend les études, les plans et devis, les travaux préparatoires, la construction et l'électrification, s'élève à près de 246 M$.

Pour la construction et l'électrification du garage, le financement se détaille ainsi :

plus de 142 M$ sont alloués par le gouvernement du Québec;



un peu plus de 85 M$ proviennent du gouvernement du Canada ;

;

pour sa part, la Ville de Laval investit une somme de 18 M$.

investit une somme de 18 M$. À compter de 2025, et selon le Plan pour une économie verte 2030, tous les nouveaux autobus acquis par les sociétés de transport en commun et bénéficiant d'une aide financière gouvernementale seront des véhicules électriques.

