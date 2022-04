Transport collectif : la refonte tarifaire se déploie à Laval, Longueuil et Montréal le 1er juillet 2022

« La refonte tarifaire des transports collectifs a été discutée pendant près de 40 ans sans aboutir. L'ARTM a hérité d'un cumul de 17 grilles tarifaires avec plusieurs logiques concurrentes et plus de 750 titres. Il était temps de simplifier et de moderniser l'offre tarifaire. Les usagers de la région métropolitaine y gagnent avec un plus grand accès aux services et des titres plus flexibles, qui correspondent aux besoins du public et aux nouvelles habitudes de déplacement », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

La refonte s'articule autour de deux familles de titres et d'un découpage du territoire en quatre zones. Les titres Tous modes donnent accès à tous les modes de transport (bus, métro, train, REM), avec des tarifs qui varient selon le nombre de zones nécessaires. Les titres Bus donnent accès à presque tous les services de bus (à quelques exceptions près). La zone A est constituée de l'agglomération de Montréal, tandis que Laval et l'agglomération de Longueuil sont en zone B et les municipalités des couronnes en zone C. La zone D regroupe les municipalités situées hors du territoire de l'ARTM qui ont des ententes de transport collectif avec elle.

FAITS SAILLANTS DES CHANGEMENTS :

Implantation des titres Tous modes A et AB

Implantation des titres Bus (zones ABC) et Bus hors territoire (zones BCD)

Implantation des titres de bus spéciaux liés à la mise en service de l'antenne sud du REM

Introduction de 29 nouveaux titres et retrait de 332 titres

« Nous sommes fiers du travail accompli avec nos partenaires, au premier chef les sociétés de transport. L'ARTM, exo, le REM, le RTL, la STL et la STM mettront tout en œuvre pour accompagner les usagers », a ajouté M. Gendron.

En plus de la refonte tarifaire, l'ARTM procède au même moment à l'indexation annuelle de la grille tarifaire, laquelle va se traduire par une augmentation de 2 % des recettes tarifaires. Le tarif unitaire est maintenu à 3,50 $.

Au cours des prochains mois, une vaste opération de communication sera déployée par l'ARTM et les sociétés de transport pour expliquer les nouveaux titres et favoriser une transition fluide. À ce sujet, les usagers sont notamment invités à consulter le site web de l'ARTM : https://www.artm.quebec/refonte-tarifaire/

Sources d'information pour les usagers :

Rencontres d'informations - Les citoyens sont invités à des rencontres d'information portant sur la deuxième phase de la refonte tarifaire, en direct sur Internet, les 24 et 25 mai 2022 à 19 h : www.artm.quebec/evenements

Grilles tarifaires

Transport régulier - Pour consulter la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er juillet 2022 cliquez ici .

Transport adapté - Pour consulter la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er juillet 2022 cliquez ici .

À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

