Transport collectif : l'ARTM adopte un incitatif pour les usagers se déplaçant entre les zones A et B

Le lissage des titres Tous modes AB unitaires se traduira par une réduction de tarif à compter du 1er octobre prochain.

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a adopté une mesure de lissage tarifaire supplémentaire qui contribuera au retour des usagers dont les déplacements sont occasionnels ou atypiques. À compter du 1er octobre, les titres unitaires Tous modes AB passeront de 5,25 $ à 4,50 $ et le prix du titre 10 passages Tous modes AB sera réduit de 2,50 $.

La mesure permettra une transition graduelle vers le plein tarif, en 2025. Elle réduit l'écart tarifaire avec les anciens titres unitaires donnant accès aux services de métro à Laval et Longueuil. Elle offre également une réduction encore plus importante aux usagers occasionnels qui devaient acheter plusieurs titres pour un seul déplacement avant juillet 2022 (bus+métro pour 7 $). En effet, le même déplacement combinant le bus, le métro, le train ou le REM entre Laval, Longueuil et Montréal passera à 4,50$ à l'unité, voir à 4,25 $ en format 10 passages.

« Les principes du nouveau cadre tarifaire s'appuient sur une vision métropolitaine de mobilité intégrée. Ils sont tournés vers l'avenir et seront en place pour longtemps. Cependant, on constate que la demande de déplacement sort de plus en plus du métro-boulot-dodo avec plus de déplacements atypiques et occasionnels. On voit aussi revenir en force les épisodes de congestion automobile. Avec cette mesure, on facilite davantage les déplacements occasionels en transport collectif entre les deux zones centrales dans un contexte de mobilité plus difficile », a déclaré M. Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

« À Laval, il n'est pas possible d'aborder la question de la lutte aux changements climatiques sans parler de mobilité. Il faut savoir que 70% de nos GES sont issus de nos déplacements. Il n'y a certainement pas de solution unique à cette problématique, mais quand on favorise l'accès à notre réseau de transport collectif, il ne fait aucun doute qu'on améliore notre qualité de vie », explique le maire de Laval, Stéphane Boyer.

« Cette initiative permettra une transition plus en douceur vers le nouveau cadre tarifaire, au bénéfice des citoyennes et des citoyens de Longueuil effectuant des déplacements occasionnels en métro vers Montréal. L'ARTM offre ainsi davantage d'équité, ainsi qu'un incitatif supplémentaire permettant de se réapproprier les transports collectifs. C'est d'autant plus vrai avec les répercussions attendues du chantier de réfection du tunnel Louis-Hyppolyte-Lafontaine », a ajouté Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Il est important de noter qu'il s'agit d'une mesure de lissage qui permettra de rattraper progressivement le tarif cible des titres occasionnels Tous modes AB d'ici 2025. Elle touche les titres ordinaires ainsi que réduits et s'applique également aux titres disponibles au transport adapté.

Titre Actuel Oct. 2022 Réduction Coût de revient par passage 1 passage AB (ordinaire) 5,25 $ 4,50 $ 0,75 $ 4,50 $ 2 passages AB (ordinaire) 10,00 $ 9,00 $ 1,00 $ 4,50 $ 10 passages AB (ordinaire) 45,00 $ 42,50 $ 2,50 $ 4,25 $ 1 passage AB (réduit*) 3,75 $ 3,00 $ 0,75 $ 3,00 $ 2 passages AB (réduit*) 7,00 $ 6,00 $ 1,00 $ 3,00 $ 10 passages AB (réduit*) 30,25 $ 28,50 $ 1,75 $ 2,85 $

* Pour les 17 ans et moins et les 65 ans et plus détenteurs de carte OPUS avec photo.

