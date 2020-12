Transport collectif et pandémie : L'ARTM adopte son budget 2021 et un plan d'optimisation

Un budget équilibré de 2,6 milliards de dollars en 2021 grâce au Programme d'aide d'urgence du gouvernement du Québec.

Maintien des services de transport collectif au niveau pré-pandémique pour les usagers de la région métropolitaine de Montréal.

Adoption d'un plan global d'optimisation des ressources et de maintien de l'offre de service qui sera soumis au gouvernement du Québec.

Une perte de revenus anticipée de 1,2 milliard de dollars sur trois ans (2020-2022) causée par la pandémie de la COVID-19.

MONTRÉAL, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Confronté à la pandémie de la COVID-19 et à la baisse de l'achalandage et des revenus en découlant, le Conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a adopté aujourd'hui, à l'unanimité, un budget 2021 équilibré (après conciliation fiscale), qui permet de baliser le retour graduel à la normale que tout le monde espère.

« Nous remercions le gouvernement du Québec, dont l'aide s'avère absolument vitale. Le Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes (PAUTC), annoncé en juin et bonifié en octobre, nous procurera un soutien direct que nous estimons à quelque 915 M$, sans lequel l'exercice aurait été impossible sans coupures drastiques de service. Nous anticipons également une aide additionnelle pour le transport adapté », a déclaré M. Pierre Shedleur, président du Conseil d'administration.

Le cadre financier présenté aujourd'hui a demandé une dérogation temporaire à la politique de financement de l'ARTM, acceptée par la Communauté métropolitaine de Montréal le 26 novembre dernier. Il suppose le respect des modalités du PAUTC, adoptées par le Conseil du Trésor en octobre, notamment le dépôt par l'ARTM de plans d'optimisation des ressources et de rétablissement de l'offre, qui seront soumis au gouvernement du Québec.

« Le transport collectif et le transport adapté sont des services essentiels. Grâce aux efforts des OPTC et à leurs équipes, le service est demeuré plus qu'adéquat en 2020, et il demeurera pour l'avenir prévisible comparable à ce qu'il était juste avant la pandémie. En outre, les mesures de précaution sanitaires rapidement mises en place en 2020 seront maintenues. Avec le port du masque, obligatoire et adopté par les usagers, elles contribuent à ce que le transport collectif demeure sécuritaire » a ajouté M. Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

Malgré les défis posés en 2020 par la pandémie, deux projets majeurs, tous deux mis au point de concert avec l'ensemble des partenaires municipaux, gouvernementaux, et les OPTC, ont progressé de manière significative. L'ARTM a annoncé en septembre le projet métropolitain de refonte tarifaire, lequel a fait l'objet d'une consultation publique qui s'est terminée en novembre. L'implantation des premières mesures est prévue en juillet 2021. L'ARTM a également rendu public le plan stratégique de développement du transport collectif, pour lequel la consultation publique est présentement en cours, et dont l'adoption est prévue pour le début de 2021. « Nos équipes ont travaillé sans relâche à faire avancer ces dossiers stratégiques et pour assurer que le transport collectif contribue fortement à la relance économique » a commenté M. Gendron.

Faits saillants : projections 2020

En 2020, les revenus et dépenses projetés seront respectivement de 2 484,8 M$ et de 2 388,8 M$, par rapport à respectivement 2 691,9 M$ et 2 584,3 M$ initialement prévus.

Les revenus tarifaires devraient se situer à environ 434 M$ (une baisse de 53 % sur l'année précédente et de 55 % sur la prévision de 969 M$).

Les contributions municipales de 2020 demeurent au niveau prévu au budget.

Faits saillants : budget 2021

En 2021, les revenus seront de 2 561,4 M$, en baisse de 130,5 M$ (4,8 %) par rapport au budget 2020, et les dépenses de 2 450,6 M $, en baisse de 133,7 M$ (5,2 %).

les dépenses de 2 450,6 M $, en baisse de 133,7 M$ (5,2 %). Les revenus tarifaires sont estimés à 624 M$.

Les frais d'administration et d'exploitation de l'ARTM seront en baisse de 17,8 M$ (17 %) et on prévoit une réduction de 5,4 % des dépenses sur lesquelles l'ARTM exerce un contrôle réel, par rapport au budget initial de 2020.

La hausse moyenne totale des contributions municipales sera de 2,2 % en 2021 (par rapport au budget 2020), abstraction faite de la contribution à la SOFIL, ce qui respecte globalement les cibles de croissance fixées par les municipalités et les agglomérations de la région métropolitaine (agglomération de Montréal, 2,1 %; agglomération de Longueuil , 2,1 %; Laval , 2,6 %; Couronne Sud , 3,4 %; Couronne Nord , 2,2 %).

, 2,1 %; , 2,6 %; , 3,4 %; , 2,2 %). Globalement, l'impact combiné des plans d'optimisation et de l'augmentation des coûts de système entraîne pour les OPTC une rémunération qui, en 2021, sera similaire à la rémunération réelle versée en 2019, soit 2 215,2 M$ pour le service régulier, le transport adapté et les immobilisations (STM : 1 475,9 M$; RTL : 157,0 M$; STL : 141,3 M$; exo : 403,2 M$; et 37,8 M$ au chapitre de SOFIL1).

1 SOFIL : Société de financement des infrastructures locales du Québec. La SOFIL est un programme d'aide gouvernementale aux immobilisations dont peuvent se prévaloir les OPTC, qui suppose une contribution municipale.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

