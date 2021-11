Transport collectif - De nouveaux abribus pour la Société de transport de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, est heureux d'annoncer une aide financière de 148 933 $ qui servira à l'acquisition et à l'installation de 17 abribus de la Société de transport de Sherbrooke.

Par l'entremise du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes - Volet immobilisations (PAGTCP), le Ministère participe à l'amélioration et au développement des équipements et des infrastructures de transport en commun.

Citation

« Les usagers du transport en commun de Sherbrooke pourront bénéficier de nouvelles installations qui rendront leurs déplacements plus confortables et plus agréables. Je suis fier de contribuer au développement d'infrastructures qui favorisent l'utilisation du transport collectif dans notre région et qui en améliorent l'efficacité. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le PAGTCP existe depuis la fin des années 1970 et s'est modernisé au fil du temps.

Son principal objectif consiste à soutenir financièrement les autorités organisatrices de transport dans la réalisation de leurs projets d'immobilisations nécessaires à l'exploitation des services de transport en commun. Ils visent à favoriser le maintien, l'amélioration et le développement des équipements et des infrastructures de transport en commun dont, notamment, les garages, les aires d'attente, les voies réservées, les stationnements incitatifs, les abribus ou encore les supports à vélos.

Le taux d'aide financière du PAGTCP varie selon le type d'immobilisation. Pour l'acquisition, l'installation et le remplacement d'abribus, la subvention représente 75 % des dépenses admissibles.

Liens connexes

Programme d'aide au transport collectif des personnes et aux immobilisations en transport en commun

Politique de mobilité durable - 2030

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 670-6413; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724