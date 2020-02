Transport aérien sur la Côte-Nord - Le gouvernement du Québec accorde près de 1,4 M$ pour la bonification de la desserte aérienne de l'île d'Anticosti

QUÉBEC, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 1 394 586 $ à Air Liaison pour l'amélioration de la desserte aérienne de l'île d'Anticosti. Cette aide financière permettra d'augmenter la fréquence et la fiabilité des vols à partir de l'île d'Anticosti vers Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Le nombre de journées de vol par semaine passera ainsi de quatre à six.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce à la suite d'une rencontre avec le maire de L'Île-d'Anticosti, M. John Pineault, et le préfet de la MRC de Minganie, M. Luc Noël.

Rappelons qu'à l'origine, la Société du Plan Nord avait été mandatée afin de réaliser une étude sur la faisabilité de l'établissement d'une liaison maritime entre l'île d'Anticosti et les terres continentales. Cette étude a été faite par la Société des traversiers du Québec (STQ). Les résultats de cet exercice ont démontré que cette solution s'avérerait très coûteuse et non optimale. Le gouvernement a donc préféré ne pas poursuivre avec ce scénario et plutôt chercher une piste de solution correspondant aux besoins des résidentes et résidents.

La solution annoncée aujourd'hui fera en sorte que la population de l'île d'Anticosti aura prochainement accès à plus de vols, en plus de pouvoir se prévaloir du Programme de réduction des tarifs aériens, qui permet d'obtenir des remboursements équivalant à 60 % du coût d'un billet d'avion, jusqu'à un maximum annuel de 3 000 $.

Citations

« Notre gouvernement est à l'écoute des demandes et des préoccupations des régions. Encore une fois, nous proposons des solutions qui répondent aux besoins exprimés. Cette amélioration du service aérien de l'île d'Anticosti contribuera au dynamisme régional, en plus d'améliorer grandement l'accès aux biens et services de première nécessité. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cette bonification considérable de la desserte aérienne assurera à la population de l'île d'Anticosti ainsi qu'à tous les Nord-Côtiers et Nord-Côtières un service aérien de qualité et une fréquence de service adéquate. C'est une bonne nouvelle pour la Côte-Nord, une nouvelle qui aura une grande influence sur l'économie régionale et l'industrie touristique. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants

Il y a ajout d'un vol entre l'île d'Anticosti et Sept-Îles et d'un vol entre l'île d'Anticosti et Havre-Saint-Pierre les mercredis.

les mercredis. Il y a ajout d'un vol entre l'île d'Anticosti et Sept-Îles les dimanches.

Il y a ajout d'un deuxième vol par jour entre l'île d'Anticosti et Sept-Îles les lundis et les vendredis.

Il s'agit d'une augmentation du nombre de vols hebdomadaires de 62 %, les vols passant de 16 à 26 par semaine.

Un avion de plus grande capacité sera utilisé, soit un appareil de neuf places au lieu de cinq, pour tous les vols à partir de l'île d'Anticosti.

Un employé sera embauché à Port-Meunier pour assurer le service à la clientèle à l'aéroport.

Le Programme d'aide pour les dessertes aériennes régionales (PADAR) est doté d'une enveloppe budgétaire de 22,5 M$ jusqu'au 31 mars 2022. Il a pour objectifs de :

favoriser l'établissement, le développement ou l'amélioration des dessertes aériennes régionales répondant à la demande des usagers;



doter les acteurs de l'industrie des outils et des moyens nécessaires pour solidifier et développer leurs activités.

