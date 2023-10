Transport aérien régional - Face à l'échec, Québec doit bonifier son programme plutôt que réduire en douce ses ambitions, estime Joël Arseneau

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine à l'Assemblée nationale du Québec et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de transport, Joël Arseneau, déplore le manque d'ambition et de transparence du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) en ce qui a trait au transport aérien régional et à la gestion des billets à 500 $ du Programme d'accès aérien aux régions (PAAR). « Plutôt que d'avouer l'échec de son approche et corriger le tir, on apprend que la CAQ veut réduire, en douce, le nombre de billets disponibles pour voyager en région, indique le député Arseneau. Abaisser les cibles de son propre programme de 30 % ne dupera personne », croit-il. « Et surtout, ça n'améliore en rien le service aérien en région, bien au contraire ! »

EN BREF

Selon Radio-Canada, le gouvernement a abaissé de 98 800 à 67 500 le nombre d'allers-retours disponibles au PAAR pour l'année courante. Renversé, Joël Arseneau critique le manque de vision de la CAQ. « Incapable d'atteindre ses objectifs de vente de billets via le Programme d'accès aérien aux régions, la CAQ réduit quasiment du tiers ses objectifs », se désole le député, qui qualifie d'échec le programme lancé en 2022. « Si François Legault avait à cœur le développement des régions, il écouterait ce qu'on demande depuis des années : un service aérien fiable et abordable et non pas des propositions alambiquées. » Joël Arseneau rappelle que c'est la CAQ qui a choisi de miser exclusivement sur la stimulation de l'offre comme moyen d'améliorer le transport aérien régional. « Il faut plutôt investir dans la consolidation et le développement de l'offre, comme on le dit depuis le début », répète-t-il.

Le député Arseneau souhaite que plutôt que de baisser les bras, le gouvernement planche sur des solutions concrètes. « Aujourd'hui, on demande au gouvernement de bonifier le programme, pour que celui-ci puisse avoir un impact positif - aussi minime soit-il - pour les gens qui habitent en région et qui dépendent du transport aérien pour se déplacer ».

Parmi les solutions proposées par Joël Arseneau et de nombreux acteurs du transport aérien régional, notons quelques-unes des améliorations concrètes qui sont attendues à court terme. « On souhaite que le transport interrégional soit inclus au PAAR et que ses critères soient élargis, notamment en rendant admissibles les organismes sans but lucratif. J'ai aussi proposé la création d'un volet 3 « innovation » au PAAR en juin dernier. Les solutions, elles sont là. Qu'attend le gouvernement ? » se demande M. Arseneau.

Il demande par la même occasion au gouvernement de convoquer sans délai une réunion du comité permanent sur le transport aérien, mis en place en février. « Ce comité n'a produit aucun résultat concret. Il faut arrêter d'avoir la tête dans le sable, cesser d'étirer les délais, convoquer rapidement le comité et passer à l'action. On s'entend tous pour dire qu'il faut agir », poursuit-il.

Par ailleurs, la fiabilité du service aérien régional demeure un enjeu, selon Joël Arseneau. Pour s'assurer que les Québécoises et Québécois de toutes les régions en aient pour leur argent, Québec doit à la fois adopter de nouvelles mesures et exiger des résultats de la part des transporteurs aériens, conclut-il.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois