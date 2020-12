Transport aérien - Le gouvernement du Québec prolonge l'aide d'urgence pour les dessertes aériennes régionales

QUÉBEC, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec reconduit jusqu'au 31 mars 2021 le Programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels en période d'urgence sanitaire. C'est le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, qui en fait l'annonce aujourd'hui alors que l'industrie du transport aérien régional continue d'être grandement touchée par les effets de la crise sanitaire.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, ce sont plus de 40 M$ qui sont mis à la disposition des transporteurs afin d'assurer les services offerts. Cette aide financière permet le maintien des liaisons vers des endroits comme la Basse-Côte-Nord, l'île d'Anticosti, les Îles-de-la-Madeleine ou le Nunavik, et ce, malgré une forte baisse de la demande.

Citation

« Depuis les premiers jours de la crise sanitaire, votre gouvernement fait preuve de leadership en appuyant concrètement le maintien des services aériens régionaux. De nombreuses communautés éloignées dépendent des vols par avion pour avoir accès à des services et à des biens essentiels, et cela est d'autant plus vrai en temps de pandémie. C'est pourquoi nous renouvelons encore aujourd'hui notre engagement envers le transport aérien régional en prolongeant notre programme d'aide d'urgence jusqu'au 31 mars 2021. Le transport par avion est primordial pour notre développement socio-économique et nous agissons afin d'en assurer la pérennité. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le programme vise à soutenir les transporteurs afin qu'ils puissent offrir des services aériens essentiels dans les régions éloignées et isolées du Québec.

L'enveloppe budgétaire du programme est de 40 M$.

En juillet dernier, le gouvernement a également formé un groupe d'intervention qui a pour mandat d'identifier des pistes de solutions pour l'avenir des dessertes aériennes régionales.

