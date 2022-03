MEMPHIS, Tennessee, 22 mars 2022 /CNW/ - Transnetyx, un chef de file mondial dans le domaine des services génétiques externalisés, a annoncé l'acquisition d'a-tune, un logiciel de premier ordre pour la recherche animale et la conformité. Cette acquisition permet à Transnetyx de s'associer à a-tune afin de rationaliser davantage les opérations des installations de recherche animale, de simplifier la gestion des données et d'économiser temps et argent pour les utilisateurs.

Transnetyx a été fondée en 2000 et a lancé le premier système de génotypage entièrement automatisé au monde pour détecter les mutations transgéniques, knock-out, knock-in, les polymorphismes mononucléotidiques et CRISPR dans les modèles de recherche animale. Depuis le premier test en 2004, Transnetyx a traité plus de 30 millions d'échantillons dans le monde en 24 ou 72 heures, avec une précision de 99,97 %, et a introduit une gamme complète de services complémentaires, y compris la surveillance génétique, l'analyse des microbiomes, le tissu Transnetyx et le logiciel Colony + AMI.

Avec l'acquisition d'a-tune, Transnetyx met davantage l'accent sur sa mission, à savoir de fournir à chaque chercheur dans le monde entier le chemin le plus efficace vers la découverte. En combinant les services de Transnetyx à des offres de logiciels de classe mondiale d'a-tune, les deux entreprises visent à rationaliser les opérations de leurs installations et à assurer la conformité des organismes de recherche du monde entier.

« Plus que jamais, la recherche précise et reproductible, menée selon les normes éthiques les plus élevées, est la clé de la découverte, a déclaré Andreas Staubi, chef de la direction d'a-tune. Transnetyx et a-tune travaillent en partenariat avec des chercheurs du monde entier depuis de nombreuses années. Nous cherchons maintenant à regrouper nos forces pour mieux servir la communauté de recherche. J'ai hâte de voir notre avenir collectif et le monde des possibilités qui s'offrent à nous. »

a-tune poursuivra ses activités en Allemagne sous la marque a-tune.

À propos de Transnetyx

Transnetyx, basée à Memphis, est une entreprise de soutien à la recherche qui se consacre à la recherche et à la réduction du temps en éliminant les tests redondants, mais nécessaires, effectués dans le cadre de la recherche en génétique. Transnetyx a pour mission de fournir des méthodes plus rapides, plus précises et plus abordables pour soutenir la recherche responsable et reproductible. Transnetyx possède la technologie et les processus nécessaires pour fournir aux chercheurs biomédicaux du monde entier des résultats plus rapides, plus faciles et plus précis. En optimisant les ressources, Transnetyx a ouvert la voie à la progression de la recherche et à l'approfondissement des connaissances. Pour plus de renseignements, visitez le site www.transnetyx.com .

À propos d'a-tune

Basée en Allemagne, a-tune est une société de développement de logiciels axée sur les solutions de données de vivarium pour répondre aux besoins des organismes de recherche en matière de gestion des données et de conformité. Depuis 1998, a-tune a aidé les universités, les organismes pharmaceutiques, biotechnologiques, chimiques et de science des matériaux du monde entier à simplifier la gestion des données, à rationaliser les opérations et à assurer la conformité.

Aujourd'hui, plus de 100 universités de renommée mondiale, 140 établissements de recherche et 5 des 7 principaux organismes pharmaceutiques se fient au logiciel et aux applications de gestion de données flexibles et tout-en-un d'a-tune. Le siège social d'a-tune se trouve en Allemagne, avec des bureaux aux États-Unis et des clients dans plus de 20 pays. Pour en savoir plus, visitez www.a-tune.com .

Personne-ressource : Andreas Staubi

Chef de la direction, a-tune

[email protected]

