Transition: un événement éco-audacieux en faveur de la transition écologique à l'école

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - Le 22 mars 2024, le Lab22 présente Transition au MTelus de Montréal, un événement qui réunira 1000 élèves et membres de la communauté éducative, des personnes représentantes d'organisations engagées et des personnalités politiques pour célébrer et souligner l'importance de la transition écologique à l'école. Se déroulant de 10h à 14h30, la journée animée par Tom-Éliot Girard et Maude Carmel propose une succession d'activités mobilisatrices et de prestations inspirantes présentées par des jeunes et des artistes engagés. Cette journée se veut un rassemblement unique pour réaffirmer la nécessité de créer ensemble une école écoresponsable et écocitoyenne au Québec.

La programmation comprend notamment des prestations d'Émile Proulx-Cloutier et de Qualité Motel, une discussion avec le réalisateur Émile Roy, des panels de discussion sur l'engagement environnemental au Québec et à travers le monde, ainsi qu'une présentation inspirante des initiatives de transition écologique mises en place dans les écoles du Québec. Les écoles participantes courent la chance de remporter ces prestigieux prix: un séjour à bord d'un voilier-école offert par EcoMaris, et l'installation d'une serre agropédagogique offerte par le Semoir.

« Cinq ans après La planète s'invite à l'école et le lancement officiel du Pacte de l'école québécoise, la transition écologique en a fait du chemin au sein des écoles secondaires de la province; c'est maintenant l'occasion de célébrer leurs réalisations audacieuses et de s'inspirer pour aller encore plus loin! À ce jour, 44 écoles de 9 régions du Québec se sont engagées avec le Lab22, rejoignant ainsi 200 000 personnes dont 60 000 jeunes qui s'engagent activement dans la lutte aux changements climatiques. Nous sommes fiers de créer avec elles et eux, chaque jour, un monde toujours plus éco-audacieux! »

- Dominic Vézina, directeur général et cofondateur du Lab22

Toute l'information sur la programmation détaillée de Transition est disponible à https://www.lab22.org/evenements/transition/ . Les médias intéressés à couvrir l'événement peuvent communiquer avec Jessica St-Pierre, coordonnatrice des communications, pour obtenir une accréditation média. Cet événement est rendu possible grâce au soutien financier du Secrétariat à la jeunesse du Québec et de Desjardins.

À propos du Lab22 - Laboratoire d'innovations sociales et environnementales

Le Lab22 a pour mission d'interpeller la population, particulièrement les jeunes, sur divers enjeux sociaux et environnementaux pour développer avec elle des réponses novatrices visant à générer des transformations positives et durables pour les collectivités. Le Lab22 couvre trois champs d'action : l'appel à l'engagement pour une école écoresponsable qu'est le Pacte de l'école québécoise, la démarche d'accompagnement et de soutien de la transition écologique destinée aux écoles secondaires et le déploiement d'un réseau national de jeunes en innovation sociale et environnementale.

SOURCE Lab22

Renseignements: Jessica St-Pierre, coordonnatrice des communications au Lab22, [email protected], 514 743-2913