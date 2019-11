Transition énergétique Québec est fière d'être partenaire de la maison Fondation Maurice Tanguay Novoclimat 2020

QUÉBEC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Pour une 13e année consécutive, Transition énergétique Québec est heureuse d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec la Fondation Maurice Tanguay pour sa grande campagne de financement annuelle au profit des enfants handicapés. La maison Fondation Maurice Tanguay Novoclimat 2020 sera ainsi conçue selon les exigences du programme d'efficacité énergétique Novoclimat. C'est lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à l'hôtel Le Bonne Entente que la maquette du projet a été dévoilée.

Tout en encourageant la Fondation à poursuivre son œuvre remarquable auprès des enfants handicapés et de leurs familles, ce partenariat permet de sensibiliser les citoyens aux gestes à poser pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation. La visite virtuelle de la maison permet d'ailleurs de repérer les astuces Novoclimat dans chacune des pièces pour découvrir les principales caractéristiques d'une maison peu gourmande en énergie, confortable été comme hiver et axée sur la qualité de l'air intérieur. Ces mêmes astuces peuvent aussi guider la rénovation d'une maison.

Novoclimat certifie votre confort depuis 20 ans

Depuis 1999, le programme Novoclimat, administré par Transition énergétique Québec, encourage la construction d'habitations neuves à haute performance énergétique selon des exigences supérieures aux normes en vigueur. Une maison Novoclimat est gage d'une maison plus saine et confortable pour ses occupants et permet des économies annuelles d'environ 20 % sur les coûts d'énergie.

Pour être homologués, les maisons et les petits bâtiments multilogements doivent être construits par des entrepreneurs qui ont reçu une formation et sont titulaires d'une certification Novoclimat délivrée par le Bureau de normalisation du Québec.

Faits saillants :

Depuis 20 ans, plus de 54 000 participants ont pris possession d'une habitation homologuée Novoclimat, ce qui représente des économies d'énergie de 900 000 gigajoules par an, soit l'équivalent de la consommation d'énergie de plus de 11 363 maisons de taille moyenne.

Novoclimat définit des exigences techniques à respecter lors de la construction d'une maison ou d'un bâtiment multilogement afin d'offrir une performance énergétique supérieure aux normes de construction en vigueur. Ces exigences sont révisées régulièrement afin qu'elles demeurent supérieures à celles en vigueur dans la partie 11 « Efficacité énergétique » du Code de construction du Québec, mais aussi pour bien répondre aux besoins du marché. Le programme a d'ailleurs été simplifié depuis janvier 2018 pour faciliter la participation des entrepreneurs.

Pour les maisons homologuées, une aide financière de 2 000 $ est offerte au premier propriétaire; l'aide grimpe à 4 000 $ pour un propriétaire qui accède à la propriété pour la première fois. Une aide de 1 500 $ est également offerte à l'entrepreneur certifié; cette aide monte à 2 500 $ si celui-ci est certifié Novoclimat Sélect. Pour les volets Petit et Grand bâtiment multilogement, une aide financière est offerte au promoteur du projet.

offerte au premier propriétaire; l'aide grimpe à 4 000 $ pour un propriétaire qui accède à la propriété pour la première fois. Une aide de 1 également offerte à l'entrepreneur certifié; cette aide monte à 2 500 $ si celui-ci est certifié Novoclimat Sélect. Pour les volets Petit et Grand bâtiment multilogement, une aide financière est offerte au promoteur du projet. Transition énergétique Québec gère quatre programmes gouvernementaux d'efficacité et d'innovation énergétiques dans le secteur résidentiel : Novoclimat, Rénoclimat, Chauffez vert et Éconologis.

Liens connexes :

Pour en apprendre davantage sur le programme Novoclimat, consultez novoclimat.gouv.qc.ca.

Pour connaître les autres programmes en transition, en innovation et en efficacité énergétiques, visitez le site transitionenergetique.gouv.qc.ca.

Suivez Transition énergétique Québec sur :

facebook.com/TransitionEnergetiqueQuebec/

twitter.com/TransitionTEQ

linkedin.com/company/11320564

SOURCE Transition énergétique Québec

Renseignements: Nathalie Desrosiers, Direction générale des affaires stratégiques, Transition énergétique Québec, Tél. : 418 627-6379, poste 8174, nathalie.desrosiers@teq.gouv.qc.ca

Related Links

http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/