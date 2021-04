Transition énergétique des flottes de véhicules du Québec - KM Impact : une nouvelle solution pour transformer l'industrie du transport

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Juste à temps pour le Jour de la Terre, les entrepreneurs Myrielle Robitaille et Louis Lamarche lancent l'entreprise KM Impact, dont l'ambition est de transformer l'industrie du transport de marchandises et de la logistique en accompagnant les propriétaires et gestionnaires vers une transition énergétique responsable, profitable et efficace. Ce lancement a lieu alors que l'industrie du transport est toujours responsable de 40 % des émissions des gaz à effets au Québec et qu'elle est aux prises avec des enjeux importants de recrutement de main-d'œuvre, en plus de subir une forte pression en raison de l'augmentation de la demande des consommateurs.

KM Impact est née de la vision commune des fondateurs de générer un impact concret pour la réduction des émissions de gaz à effets de serre et pour pérenniser cette industrie. « Nous sommes très fiers de notre solution clés en main, car elle permet aux entreprises d'optimiser leur profitabilité tout en simplifiant leur transition énergétique et de la réaliser à coût zéro grâce aux économies d'énergies et aux subventions obtenues », explique Myrielle Robitaille, cofondatrice de KM Impact et entrepreneure en série dans le domaine de la transition énergétique.

Une industrie qui vit de grands défis

KM Impact arrive à point alors que les entreprises du secteur sont aux prises avec de grands bouleversements, tant environnementaux qu'économiques, qui menacent leur survie si elles n'opèrent pas les changements nécessaires. La montée du commerce en ligne et des livraisons rapides engendre une énorme pression sur les entreprises, qui peinent à retenir leur main-d'œuvre vieillissante, à attirer de nouveaux talents et à assurer leur rentabilité. RH Camionnage Canada prévoit par ailleurs d'ici 2023 une pénurie de 25 000 chauffeurs au Canada. « Pour nous, il est urgent d'agir et la transformation par une transition énergétique est la meilleure des occasions pour propulser les entreprises en transport vers des solutions technologiques et opérationnelles optimales et rentables », affirme Louis Lamarche, cofondateur de KM Impact détenant une vaste expérience en marketing et logistique.

Les solutions de KM Impact

La solution de KM Impact inclut l'analyse, l'élaboration, la conception et le suivi de projets d'optimisation énergétique et opérationnelle qui se traduisent par des bénéfices concrets pour les entreprises.

Les actions de l'équipe de KM Impact se déploient en quatre volets :

Facilite l'optimisation et la transition énergétique des chaînes logistiques et des flottes de véhicules, en mettant à contribution son expertise et sa connaissance du milieu de l'énergie et de la logistique. Offre des solutions clés en main personnalisées et adaptées à chaque entreprise dont l'impact positif se fait sentir au niveau financier, opérationnel et environnemental. Effectue l'analyse, l'élaboration, la conception et le suivi de ces solutions à coût zéro grâce aux économies d'énergies et aux subventions obtenues pour celles-ci. Propose un plan d'action à saisir pour les entreprises de réussir leur transition énergétique, ainsi que l'optimisation de leur matériel et processus existants nécessaires pour accroître leur compétitivité et leur efficacité.

À propos de KM Impact

Fondée en 2021, KM Impact est née de la vision commune des fondateurs Myrielle Robitaille et

Louis Lamarche de générer un impact concret pour la réduction des émissions de gaz à effets de serre en accompagnant les gestionnaires de l'industrie du transport et de la logistique vers une transition énergétique responsable, profitable et efficace.

SOURCE KM Impact

Renseignements: Adrienne York | CASACOM, [email protected], 514-581-0355

Liens connexes

https://kmimpact.ca/