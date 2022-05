Transition écologique - VSP encourage l'utilisation des couches lavables et des produits d'hygiène féminine durables

« Considérant que chaque bébé utilise entre 5 000 et 7 000 couches jetables et que chaque couche jetable prend entre 300 et 500 ans à se décomposer dans l'environnement, on constate rapidement que ce n'est pas viable à l'heure où nos sites d'enfouissement débordent. On sait que le coût de démarrage pour l'achat de couches lavables ou de produits d'hygiène durables est souvent un frein. Mais l'investissement de départ est vite rentabilisé et l'aide financière qu'on offre peut faire une différence au moment de se lancer. Donc, au final, c'est plus économique et plus écologique », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.