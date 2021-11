Transition annoncée à la direction générale de la Coopérative funéraire des Deux Rives

QUÉBEC, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après plus de douze ans au service de la Coopérative dont près de cinq à sa direction générale, M. David Emond nous quitte pour se consacrer à d'autres projets.

« Après deux décennies de forte croissance, marquée par des fusions et de grands projets qui ont fait de la Coopérative l'acteur le plus important du domaine funéraire dans la grande région de la Capitale-Nationale, la Coopérative avait décidé de consacrer ses énergies à consolider ses opérations. Le renouvellement de la convention collective pour une durée de 5 ans représente une période de stabilité idéale pour opérer cette transition et constitue le dernier projet d'envergure pour compléter le plan d'action de la planification stratégique en cours. C'est donc habité d'une infinie gratitude pour la confiance des administrateurs et pour avoir côtoyé des collègues de travail d'une rare qualité, et nourri du sentiment d'avoir fait preuve d'un engagement indéfectible pendant toute la période passée au service de la Coopérative que je terminerai mon mandat dans les prochains mois », affirme M. David Emond, directeur général sortant de la Coopérative funéraire des Deux Rives.

Le conseil d'administration a déjà mis en branle un processus de recrutement, en collaboration avec la Fédération des coopératives funéraires du Québec, pour trouver la personne qui agira à la direction générale dans les prochains mois. Pendant le processus, M. David Emond restera à la barre de la Coopérative funéraire des Deux Rives, afin d'assurer le maintien des projets en cours et assurer une transition sans heurt.

« Nous sommes heureux que cette transition soit planifiée et que M. Emond demeure en poste pour accompagner la Coopérative pendant cette période. La Coopérative funéraire des Deux Rives opère dans un environnement complexe et changeant, elle est le fruit d'une riche histoire : la présence de M. Emond permettra donc à la nouvelle direction générale d'intégrer rapidement ses nouvelles fonctions, en minimisant l'impact d'un tel changement sur les opérations, la clientèle et les partenaires de la Coopérative. Le conseil d'administration se réjouit de la disponibilité manifestée par M. Emond au-delà de la transition pour assurer la continuité et est très optimiste pour la suite des événements », affirme M. Claude Fluet, président du conseil d'administration.

À propos de la Coopérative funéraire des Deux Rives

La Coopérative funéraire des Deux Rives est une entreprise collective détenue par 52 000 membres habitant les régions de la Capitale-Nationale, la MRC de Côte-de-Beaupré, la région de Lévis et le comté de Lotbinière. Sa mission est de répondre aux besoins réels de ses membres et de la population par l'offre de services de qualité à prix justes et elle accompagne plus de 2300 familles endeuillées par année.

